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Авиакомпания S7 планирует "сослать" часть сотрудников из Москвы в Сибирь

Пилотам предлагают переобучение на другие самолеты

16 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Авиакомпания S7 проведет частичное сокращение сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе", – цитирует представителя компании РИА Новости.

Часть московских сотрудников планируют отправить на работу в Новосибирск или Иркутск, а пилотам предлагают пройти переобучение на другие типы самолетов.

По рекомендации S7 некоторые работники продолжат деятельность уже в других авиакомпаниях.

самолёт

Комментарии 10

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гость

09:23:06 16-01-2024

назад на кукурузники

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Гость

10:15:18 16-01-2024

Так им и надо.

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Гость

10:31:58 16-01-2024

Руководство авиакомпании s7 (ранее Сибирь) надо как раз в Сибирь сослать.

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Гость

17:04:22 16-01-2024

Гость (10:31:58 16-01-2024) Руководство авиакомпании s7 (ранее Сибирь) надо как раз в Си... Это оптимизация в компании. В связи с сокращением зарубежных рейсов,которые выполнялись преимущественно из Москвы и нехваткой самолетов - эти действия. Об этом прямо не говорится, но это надо понимать.

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Гость

10:39:33 16-01-2024

На какие типы самолетов? У S7 джетов нет и не предвидится, поскольку положенные 23 самолета в месяц никто как не выпускал, так и не выпускает, да и в очередь их сейчас вряд ли кто-то поставит.

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Гость

17:07:48 16-01-2024

Гость (10:39:33 16-01-2024) На какие типы самолетов? У S7 джетов нет и не предвидится, п... Сейчас возрастает роль региональных авиаперевозок, соответственно под них будут запускаться новые рейсы, закупаться самолеты небольшой дальности вот на них и будет предложено переобучаться а кто не захочет, тому скатертью дорога.

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Гость

10:41:54 16-01-2024

А что , Сибирь у нас по прежнему место ссылки?

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Евгений

11:24:08 16-01-2024

S7 туда и дорога! Развал неизбежен!

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Гость

11:44:41 16-01-2024

Евгений (11:24:08 16-01-2024) S7 туда и дорога! Развал неизбежен!... То есть убьем всех конкурентов, останется только один? Ну-ну.

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Гость

13:23:20 16-01-2024

Евгений (11:24:08 16-01-2024) S7 туда и дорога! Развал неизбежен!... Как с Трансаэро хотите, чтобы было? Хорошая авиакомпания была кстати. Больше всех нравилась.

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