Авиакомпания S7 планирует "сослать" часть сотрудников из Москвы в Сибирь

Пилотам предлагают переобучение на другие самолеты

16 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авиакомпания S7 проведет частичное сокращение сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе", – цитирует представителя компании РИА Новости.

Часть московских сотрудников планируют отправить на работу в Новосибирск или Иркутск, а пилотам предлагают пройти переобучение на другие типы самолетов.

По рекомендации S7 некоторые работники продолжат деятельность уже в других авиакомпаниях.