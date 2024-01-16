Авиакомпания S7 планирует "сослать" часть сотрудников из Москвы в Сибирь
Пилотам предлагают переобучение на другие самолеты
16 января 2024, 08:46, ИА Амител
Авиакомпания S7 проведет частичное сокращение сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
"В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе", – цитирует представителя компании РИА Новости.
Часть московских сотрудников планируют отправить на работу в Новосибирск или Иркутск, а пилотам предлагают пройти переобучение на другие типы самолетов.
По рекомендации S7 некоторые работники продолжат деятельность уже в других авиакомпаниях.
09:23:06 16-01-2024
назад на кукурузники
10:15:18 16-01-2024
Так им и надо.
10:31:58 16-01-2024
Руководство авиакомпании s7 (ранее Сибирь) надо как раз в Сибирь сослать.
17:04:22 16-01-2024
Гость (10:31:58 16-01-2024) Руководство авиакомпании s7 (ранее Сибирь) надо как раз в Си... Это оптимизация в компании. В связи с сокращением зарубежных рейсов,которые выполнялись преимущественно из Москвы и нехваткой самолетов - эти действия. Об этом прямо не говорится, но это надо понимать.
10:39:33 16-01-2024
На какие типы самолетов? У S7 джетов нет и не предвидится, поскольку положенные 23 самолета в месяц никто как не выпускал, так и не выпускает, да и в очередь их сейчас вряд ли кто-то поставит.
17:07:48 16-01-2024
Гость (10:39:33 16-01-2024) На какие типы самолетов? У S7 джетов нет и не предвидится, п... Сейчас возрастает роль региональных авиаперевозок, соответственно под них будут запускаться новые рейсы, закупаться самолеты небольшой дальности вот на них и будет предложено переобучаться а кто не захочет, тому скатертью дорога.
10:41:54 16-01-2024
А что , Сибирь у нас по прежнему место ссылки?
11:24:08 16-01-2024
S7 туда и дорога! Развал неизбежен!
11:44:41 16-01-2024
Евгений (11:24:08 16-01-2024) S7 туда и дорога! Развал неизбежен!... То есть убьем всех конкурентов, останется только один? Ну-ну.
13:23:20 16-01-2024
Евгений (11:24:08 16-01-2024) S7 туда и дорога! Развал неизбежен!... Как с Трансаэро хотите, чтобы было? Хорошая авиакомпания была кстати. Больше всех нравилась.