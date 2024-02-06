Авиарейс Барнаул – Сочи задержали с утра до ночи из-за непогоды

Такая же ситуация произошла еще в двух сибирских городах

06 февраля 2024, 15:42, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: unsplash.com

В связи с задержками авиарейсов в аэропортах Барнаула, Новосибирска и Томска в Сочи проводятся проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

6 февраля в 10:45 из Барнаула в Сочи должен был вылететь пассажирский самолет, однако вылет перенесли на 7 февраля – предположительно, на 00:20. Такая же ситуация произошла еще в двух сибирских городах.

"Более 500 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний, ожидают вылета самолетов в пункт назначения", – рассказали в ведомстве.

Рейсы должны были выполнить авиакомпании "Северный ветер" и "Икар". Транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.