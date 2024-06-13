Авиасалон МАКС-2024 в России отменили

Его переносили и в 2023 году

13 июня 2024, 17:16, ИА Амител

Двигатель самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/959029

В России отменили авиасалон МАКС-2024. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

"Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет", – сказал собеседник агентства.

Напомним, что в 2023 году авиасалон, проведение которого было запланировано на 25-30 июля в Жуковском, также перенесли. Предполагалось, что он пройдет в 2024 году.

Причины очередного переноса не называются.