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Авиасалон МАКС-2024 в России отменили

Его переносили и в 2023 году

13 июня 2024, 17:16, ИА Амител

Двигатель самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/959029
Двигатель самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/959029

В России отменили авиасалон МАКС-2024. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

"Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет", – сказал собеседник агентства.

Напомним, что в 2023 году авиасалон, проведение которого было запланировано на 25-30 июля в Жуковском, также перенесли. Предполагалось, что он пройдет в 2024 году.

Причины очередного переноса не называются.

Экономика

Комментарии 3

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Сергей

17:25:11 13-06-2024

Нечего показать?

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Гость

17:44:36 13-06-2024

А чё так?

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Гость

20:04:15 13-06-2024

Все гости к нам! Ау! Гости, где вы все? А в ответ тишина и забвение.

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