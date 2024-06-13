Авиасалон МАКС-2024 в России отменили
Его переносили и в 2023 году
13 июня 2024, 17:16, ИА Амител
Двигатель самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/959029
В России отменили авиасалон МАКС-2024. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
"Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет", – сказал собеседник агентства.
Напомним, что в 2023 году авиасалон, проведение которого было запланировано на 25-30 июля в Жуковском, также перенесли. Предполагалось, что он пройдет в 2024 году.
Причины очередного переноса не называются.
17:25:11 13-06-2024
Нечего показать?
17:44:36 13-06-2024
А чё так?
20:04:15 13-06-2024
Все гости к нам! Ау! Гости, где вы все? А в ответ тишина и забвение.