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Авиашоу, состязания и полевая кухня. Как в Барнауле пройдет День ВДВ в 2024 году?

Торжественные мероприятия проведет ассоциация "Патриоты Алтая"

24 июля 2024, 07:00, ИА Амител

День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru
День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году празднование Дня воздушно-десантных войск в Барнауле проведут в новом месте. Об этом сообщил региональный ЦУР, сославшись на организаторов – ассоциацию "Патриоты Алтая". Также стало известно, какие именно мероприятия ждут горожан и гостей краевой столицы.

О том, как пройдет День ВДВ в Барнауле в 2024 году, – в материале amic.ru.

1

Когда будет День ВДВ в 2024 году?

Как и всегда, День ВДВ состоится 2 августа. Дата праздника не меняется год от года.
2

Где в Барнауле пройдет День ВДВ в 2024 году?

В поселке Южном. В этом году все праздничные мероприятия по случаю 94-й годовщины образования ВДВ решено провести именно там.
Напомним, в прошлом году праздник организовали на территории сереброплавильного завода.
3

Когда и где состоится панихида?

На Власихинском кладбище. Именно там можно будет возложить цветы к мемориалу воинам, погибшим в локальных конфликтах. Начало панихиды в 11:00.
4

Что еще за мероприятия пройдут в День ВДВ?

Праздничные мероприятия начнутся в 12:45. Горожан ждут показательные выступления войсковой части 52929, авиашоу клуба "Лидер" и выставка оружия. Также будут проводиться состязания по поднятию гири, сборке и разборке автомата, укладке парашюта и другим дисциплинам.
Организаторы обещают для гостей праздника полевую кухню и русский самовар.
Праздничная программа продлится до 16:00.
5

Где именно пройдут праздничные мероприятия?

Праздничная программа пройдёт на территории спортшколы "Рубин".
Адрес: г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, 22.
Барнаул праздники

Комментарии 12

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Гость

07:08:56 24-07-2024

Как всегда, опять нажрутся и орать будут как дикие. Только уже на Южном.

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Гость

08:17:16 24-07-2024

Гость (07:08:56 24-07-2024) Как всегда, опять нажрутся и орать будут как дикие. Только у... ну так они сами решили - "никто, кроме них".... так и есть

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Элен без ребят

11:43:19 24-07-2024

Гость (08:17:16 24-07-2024) ну так они сами решили - "никто, кроме них".... так и есть... ну уж точно не ты, если что.

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Гость

14:43:55 24-07-2024

Гость (07:08:56 24-07-2024) Как всегда, опять нажрутся и орать будут как дикие. Только у... только уважение и гордость к пацанам. и как только твой рот открывается против них что-то говорить?!

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Юс

07:48:31 24-07-2024

Очень удобное место выбрали, особенно учитывая, как легко и без проблем можно доехать по Змейногорскому)))

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Анатолий Зиновьевич

08:58:57 24-07-2024

Как пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота в Барнауле в 2024-м году?

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Гость

09:08:56 24-07-2024

Анатолий Зиновьевич (08:58:57 24-07-2024) Как пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота в Барнаул... парад Барнаульской флотилии по Пивоварке

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Гость

09:27:27 24-07-2024

Анатолий Зиновьевич (08:58:57 24-07-2024) Как пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота в Барнаул... Как обычно, вспомнишь дальний поход, поднимешь стопку "За тех кто в море" и утрешь скупую мужскую слезу, вспоминая лучшие годы твоей жизни.

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Элен без ребят

11:42:25 24-07-2024

рукалицо. зачем на Южном-то? я в центре ни разу не видела никакого безобразия от десантников, кроме как отвешенных люлей гадящим под себя бомжам на аллее, но это только большой плюс ящитаю.

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Гость

11:48:28 24-07-2024

Элен без ребят (11:42:25 24-07-2024) рукалицо. зачем на Южном-то? я в центре ни разу не видела ни... Плюс - избиение людей? То есть вам нормально, что карательную функцию, которую должно выполнять государство, берут на себя нетрезвые непонятно кто? Давайте пойдем дальше - вас устроит, когда люлей дадут вам? А за что, всегда найдется - не так одета, не так смотришь, не в то время на улицу вышла.

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Гость

14:45:51 24-07-2024

Гость (11:48:28 24-07-2024) Плюс - избиение людей? То есть вам нормально, что карательну... ты тот бомж что-ли гадящий? откуда у тебя комп? и да, гордость и уважение за избиение всякого отребья. Государство сюда зачем приплел? ну можешь полицейскому в лицо при исполнении тоже это вывалить,

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Гость

13:25:14 24-07-2024

А авиапоказ - это пролет кукурузника и пары як-52? Низко только не летайте. А то селюки с Сиреневой опять испугаются.

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