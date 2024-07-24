Авиашоу, состязания и полевая кухня. Как в Барнауле пройдет День ВДВ в 2024 году?
Торжественные мероприятия проведет ассоциация "Патриоты Алтая"
24 июля 2024, 07:00, ИА Амител
День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru
В 2024 году празднование Дня воздушно-десантных войск в Барнауле проведут в новом месте. Об этом сообщил региональный ЦУР, сославшись на организаторов – ассоциацию "Патриоты Алтая". Также стало известно, какие именно мероприятия ждут горожан и гостей краевой столицы.
О том, как пройдет День ВДВ в Барнауле в 2024 году, – в материале amic.ru.
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Когда будет День ВДВ в 2024 году?
Как и всегда, День ВДВ состоится 2 августа. Дата праздника не меняется год от года.
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Где в Барнауле пройдет День ВДВ в 2024 году?
В поселке Южном. В этом году все праздничные мероприятия по случаю 94-й годовщины образования ВДВ решено провести именно там.
Напомним, в прошлом году праздник организовали на территории сереброплавильного завода.
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Когда и где состоится панихида?
На Власихинском кладбище. Именно там можно будет возложить цветы к мемориалу воинам, погибшим в локальных конфликтах. Начало панихиды в 11:00.
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Что еще за мероприятия пройдут в День ВДВ?
Праздничные мероприятия начнутся в 12:45. Горожан ждут показательные выступления войсковой части 52929, авиашоу клуба "Лидер" и выставка оружия. Также будут проводиться состязания по поднятию гири, сборке и разборке автомата, укладке парашюта и другим дисциплинам.
Организаторы обещают для гостей праздника полевую кухню и русский самовар.
Праздничная программа продлится до 16:00.
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Где именно пройдут праздничные мероприятия?
Праздничная программа пройдёт на территории спортшколы "Рубин".
Адрес: г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, 22.
07:08:56 24-07-2024
Как всегда, опять нажрутся и орать будут как дикие. Только уже на Южном.
08:17:16 24-07-2024
Гость (07:08:56 24-07-2024) Как всегда, опять нажрутся и орать будут как дикие. Только у... ну так они сами решили - "никто, кроме них".... так и есть
11:43:19 24-07-2024
Гость (08:17:16 24-07-2024) ну так они сами решили - "никто, кроме них".... так и есть... ну уж точно не ты, если что.
14:43:55 24-07-2024
Гость (07:08:56 24-07-2024) Как всегда, опять нажрутся и орать будут как дикие. Только у... только уважение и гордость к пацанам. и как только твой рот открывается против них что-то говорить?!
07:48:31 24-07-2024
Очень удобное место выбрали, особенно учитывая, как легко и без проблем можно доехать по Змейногорскому)))
08:58:57 24-07-2024
Как пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота в Барнауле в 2024-м году?
09:08:56 24-07-2024
Анатолий Зиновьевич (08:58:57 24-07-2024) Как пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота в Барнаул... парад Барнаульской флотилии по Пивоварке
09:27:27 24-07-2024
Анатолий Зиновьевич (08:58:57 24-07-2024) Как пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота в Барнаул... Как обычно, вспомнишь дальний поход, поднимешь стопку "За тех кто в море" и утрешь скупую мужскую слезу, вспоминая лучшие годы твоей жизни.
11:42:25 24-07-2024
рукалицо. зачем на Южном-то? я в центре ни разу не видела никакого безобразия от десантников, кроме как отвешенных люлей гадящим под себя бомжам на аллее, но это только большой плюс ящитаю.
11:48:28 24-07-2024
Элен без ребят (11:42:25 24-07-2024) рукалицо. зачем на Южном-то? я в центре ни разу не видела ни... Плюс - избиение людей? То есть вам нормально, что карательную функцию, которую должно выполнять государство, берут на себя нетрезвые непонятно кто? Давайте пойдем дальше - вас устроит, когда люлей дадут вам? А за что, всегда найдется - не так одета, не так смотришь, не в то время на улицу вышла.
14:45:51 24-07-2024
Гость (11:48:28 24-07-2024) Плюс - избиение людей? То есть вам нормально, что карательну... ты тот бомж что-ли гадящий? откуда у тебя комп? и да, гордость и уважение за избиение всякого отребья. Государство сюда зачем приплел? ну можешь полицейскому в лицо при исполнении тоже это вывалить,
13:25:14 24-07-2024
А авиапоказ - это пролет кукурузника и пары як-52? Низко только не летайте. А то селюки с Сиреневой опять испугаются.