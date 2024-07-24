Торжественные мероприятия проведет ассоциация "Патриоты Алтая"

24 июля 2024, 07:00, ИА Амител

День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году празднование Дня воздушно-десантных войск в Барнауле проведут в новом месте. Об этом сообщил региональный ЦУР, сославшись на организаторов – ассоциацию "Патриоты Алтая". Также стало известно, какие именно мероприятия ждут горожан и гостей краевой столицы.

О том, как пройдет День ВДВ в Барнауле в 2024 году, – в материале amic.ru.

1 Когда будет День ВДВ в 2024 году? Как и всегда, День ВДВ состоится 2 августа. Дата праздника не меняется год от года.

2 Где в Барнауле пройдет День ВДВ в 2024 году? В поселке Южном. В этом году все праздничные мероприятия по случаю 94-й годовщины образования ВДВ решено провести именно там. Напомним, в прошлом году праздник организовали на территории сереброплавильного завода.

3 Когда и где состоится панихида? На Власихинском кладбище. Именно там можно будет возложить цветы к мемориалу воинам, погибшим в локальных конфликтах. Начало панихиды в 11:00.

4 Что еще за мероприятия пройдут в День ВДВ? Праздничные мероприятия начнутся в 12:45. Горожан ждут показательные выступления войсковой части 52929, авиашоу клуба "Лидер" и выставка оружия. Также будут проводиться состязания по поднятию гири, сборке и разборке автомата, укладке парашюта и другим дисциплинам. Организаторы обещают для гостей праздника полевую кухню и русский самовар. Праздничная программа продлится до 16:00.