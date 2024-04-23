"Авито Путешествия" рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск

Большинство хотят арендовать частное жилье: квартиру или загородный дом

23 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Пляж. Песок. Отпуск / Фото: freepik.com

Аналитики "Авито Путешествия" провели исследование перед началом отпускного сезона и выяснили, куда планируют отправиться россияне и сколько денег готовы потратить на отдых этим летом.

Около половины (47%) опрошенных хотят забронировать в отпуске частное жилье: квартиру или загородный дом. Чаще всего такой формат жилья выбирали люди 35-44 лет (57% от запланировавших путешествие). А среди жителей городов-миллионеров квартирами и загородными домами больше других интересовались из Ростова-на-Дону (68%), Воронежа (65%), Уфы и Красноярска (по 62% в каждом городе).

"Одним из наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии является цена аренды, что особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в этом году. Посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду, что актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой", – прокомментировал ситуацию руководитель направления "Авито Путешествия" Артем Кромочкин.По его словам, также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда.

Большинство россиян желают провести летний отпуск в:

Краснодарском крае (15%);

Сочи (11%);

Санкт-Петербурге и области или в Москве и окрестностях (по 10% соответственно).

Отправятся за рубеж 5%. А более четверти опрошенных (28%) пока не определились с направлением или не планируют отпуск этим летом.

В 2024 году россияне в среднем готовы потратить на летний отпуск 63 тыс. рублей. Среди городов-миллионеров больше всех денег выделят на путешествие жители Екатеринбурга (81 тыс. рублей), Казани (75 тыс. рублей) и Москвы (70 тыс. рублей).

Меньше всего закладывают на отпуск путешественники из Краснодарского края (47 тыс. рублей), поскольку большинство из них думает проводить отпуск в родном регионе.