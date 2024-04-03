"Авито" запустил обновленную репутационную систему для продавцов

В компании считают, что пользователи будут стремиться повышать качество сервиса и предоставлять достоверную информацию по объявлениям ради хорошей оценки

03 апреля 2024, 21:41, ИА Амител

Человек за ноаутбуком / Фото: unsplash.com

Сервис "Авито" обновил репутационную систему "Качество сервиса", запущенную в тестовом режиме. Как сообщает газета "Известия", теперь пользователи смогут увидеть числовой показатель своей репутации.

Параметры и формула оценки были доработаны на основе обратной связи от тестовой группы. Оценка сервиса учитывает такие параметры, как актуальность объявления, корректность цены и другие. Система будет распространяться на всех продавцов на "Авито". В компании считают, что пользователи будут стремиться повышать качество сервиса и предоставлять достоверную информацию по объявлениям.

Сама по себе система "цветовых" показателей была преобразована. Теперь в ней останутся только зеленый и красный, однако пользователи смогут увидеть точное "числовое" значение оценки качества сервиса.

Отмечается, что продавцы с высокими показателями могут получить дополнительные преимущества — например, их объявления чаще будут показываться в топе выдачи.