"Авито" запустил обновленную репутационную систему для продавцов
В компании считают, что пользователи будут стремиться повышать качество сервиса и предоставлять достоверную информацию по объявлениям ради хорошей оценки
03 апреля 2024, 21:41, ИА Амител
Сервис "Авито" обновил репутационную систему "Качество сервиса", запущенную в тестовом режиме. Как сообщает газета "Известия", теперь пользователи смогут увидеть числовой показатель своей репутации.
Параметры и формула оценки были доработаны на основе обратной связи от тестовой группы. Оценка сервиса учитывает такие параметры, как актуальность объявления, корректность цены и другие. Система будет распространяться на всех продавцов на "Авито". В компании считают, что пользователи будут стремиться повышать качество сервиса и предоставлять достоверную информацию по объявлениям.
Сама по себе система "цветовых" показателей была преобразована. Теперь в ней останутся только зеленый и красный, однако пользователи смогут увидеть точное "числовое" значение оценки качества сервиса.
Отмечается, что продавцы с высокими показателями могут получить дополнительные преимущества — например, их объявления чаще будут показываться в топе выдачи.
08:40:06 04-04-2024
Авито давно скатилось в попсовую помойку с кучей разводил и неадекватов. Жаль, но альтернативы пока нет.