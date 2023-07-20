Австралия ввела санкции в отношении 35 российских организаций

Под финансовые ограничения попали и официальные лица

20 июля 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Австралия вводит санкции против 35 российских организаций и десяти граждан России и Белоруссии, пишет ТАСС.

Ограничения касаются оборонного, технологического и энергетического секторов, а также атомной энергетики и добычи арктических ресурсов.

В новый санкционный список включены компании, поставляющие технологии и оборудование российским вооруженным силам.

Финансовые ограничения также введены против некоторых российских официальных лиц. Это первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин и гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.