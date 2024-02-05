Австралийского писателя в Китае приговорили к смертной казни с отсрочкой
В 2019 году его задержали по подозрению в угрозе национальной безопасности
05 февраля 2024, 12:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/1095378
Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой в Китае. Об этом сообщила в соцсетях министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
По словам Вонг, правительство Австралии было шокировано приговором, вынесенным писателю. Отмечается, что смертную казнь для Хэнцзюня могут заменить пожизненным заключением, если в ближайшие два года он не совершит серьезных преступлений.
Яна Хэнцзюня задержали в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее в Китае ему предъявили обвинение в шпионаже, что австралийские власти опровергали.
12:10:49 05-02-2024
да уж, новость - всем новостям новость, и как без неё жить было?!
12:12:58 05-02-2024
по подозрению в угрозе национальной безопасности --- почти первая экономика мира, а так жестко поступают с писателями
12:27:33 05-02-2024
В 2019 году у золотодобывающей кампании прорвало дамбу. Погибли 20 чел. Виновным условные сроки.
12:32:48 05-02-2024
Так где же находится писатель...
06:07:51 06-02-2024
Такова судьба шпиона...