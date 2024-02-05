Австралийского писателя в Китае приговорили к смертной казни с отсрочкой

В 2019 году его задержали по подозрению в угрозе национальной безопасности

05 февраля 2024, 12:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1095378

Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой в Китае. Об этом сообщила в соцсетях министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

По словам Вонг, правительство Австралии было шокировано приговором, вынесенным писателю. Отмечается, что смертную казнь для Хэнцзюня могут заменить пожизненным заключением, если в ближайшие два года он не совершит серьезных преступлений.

Яна Хэнцзюня задержали в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее в Китае ему предъявили обвинение в шпионаже, что австралийские власти опровергали.