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Австралийского писателя в Китае приговорили к смертной казни с отсрочкой

В 2019 году его задержали по подозрению в угрозе национальной безопасности

05 февраля 2024, 12:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1095378
Фото: pxhere.com/ru/photo/1095378

Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой в Китае. Об этом сообщила в соцсетях министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

По словам Вонг, правительство Австралии было шокировано приговором, вынесенным писателю. Отмечается, что смертную казнь для Хэнцзюня могут заменить пожизненным заключением, если в ближайшие два года он не совершит серьезных преступлений.

Яна Хэнцзюня задержали в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее в Китае ему предъявили обвинение в шпионаже, что австралийские власти опровергали.

Комментарии 5

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Гость

12:10:49 05-02-2024

да уж, новость - всем новостям новость, и как без неё жить было?!

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Гость

12:12:58 05-02-2024

по подозрению в угрозе национальной безопасности --- почти первая экономика мира, а так жестко поступают с писателями

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Гена

12:27:33 05-02-2024

В 2019 году у золотодобывающей кампании прорвало дамбу. Погибли 20 чел. Виновным условные сроки.

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Я

12:32:48 05-02-2024

Так где же находится писатель...

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Дэн

06:07:51 06-02-2024

Такова судьба шпиона...

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