Авто из будущего. В Автоцентре АНТ скоро появится OMODA S5
Забронировать футуристичный седан можно уже сейчас в дилерском центре
19 апреля 2023, 09:05, ИА Амител
Футуристичный, но при этом комфортный и хорошо управляемый – так можно описать новый седан OMODA S5*, который 22 апреля 2023 года можно будет забронировать (кстати, по специальному предложению) в Автоцентре АНТ в Барнауле. В этот день с 11:00 до 15:00 на Павловском тракте, 249д, состоится "День открытых дверей". Также там можно будет пройти тест-драйв ещё одной модели бренда – OMODA C5* с полным приводом, и, конечно, забронировать её.
Что это за автомобиль?
OMODA S5 – современный седан от бренда OMODA, который отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности.
Дизайн
Авто отличает спортивный и даже футуристичный дизайн:
- решётка и ромбы градиентной формы создают визуальный эффект трёхмерности;
- динамическая интеграция дальнего и ближнего света технологично объединена в едином оптическом элементе;
- декоративные элементы выхлопной системы имеют алюминиевую окантовку.
Смарт-технологии
Его сделали не только красивым, но и умным. Авто сочетает множество современных решений:
- два экрана высокого разрешения по 10,25” каждый;
- система кругового обзора;
- беспроводная зарядка;
- качественная акустика с поддержкой Android Auto* и Apple CarPlay*.
Комфортный и просторный салон
Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой.
В салоне будут:
- cпортивные передние сиденья с развитой с боковой поддержкой;
- кожаная отделка интерьера;
- многофункциональный руль;
- зимний пакет опций (обогрев ветрового и заднего стёкол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений).
Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X*, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда.
Динамика и безопасность
У Omoda S5 два бензиновых четырёхцилиндровых 1,5-литровых мотора: классический атмосферный, который ценят за относительную простоту конструкции, и турбированный, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.
Комплекс электронных ассистентов водителя включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему контроля дистанции, ассистента удержания автомобиля в полосе и другие функции.
Гарантия на автомобиль OMODA составляет пять лет или 150 000 км пробега.
Сколько стоит такое авто?
Цены на новинку с учётом действия специальных маркетинговых программ начинаются от 2 019 900 рублей.* 22 апреля на "Дне открытых дверей" успейте забронировать OMODA S5 и OMODA C5 по специальной цене в Автоцентре АНТ.
В Автоцентре АНТ OMODA S5 будет доступен в трёх комплектациях: Life*, Tech* и Ultra*.
Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)
Адрес: Павловский тракт, 249д
Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00
Отдел продаж: тел. +7 (3852) 230-030
Сервисный центр: тел. +7 (3852) 230-010
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* OMODA S5* ("Омода С5"), OMODA C5 ("Омода Ц5"), M1X ("Эм1Иск"), Android Auto ("Андроид Авто"), Apple CarPlay ("Эпл КарПлэй"), Life ("Лайф"), Tech ("Тэк") и Ultra ("Ультра").
*Указана максимальная цена перепродажи OMODA S5 в комплектации Life без учёта дополнительного оборудования или иных услуг. Подробности в Автоцентре АНТ и по телефону +7 (3852) 230-030.На правах рекламы
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