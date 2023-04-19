Авто из будущего. В Автоцентре АНТ скоро появится OMODA S5

Забронировать футуристичный седан можно уже сейчас в дилерском центре

19 апреля 2023, 09:05, ИА Амител

OMODA S5 / Фото: Автоцентр АНТ

Футуристичный, но при этом комфортный и хорошо управляемый – так можно описать новый седан OMODA S5*, который 22 апреля 2023 года можно будет забронировать (кстати, по специальному предложению) в Автоцентре АНТ в Барнауле. В этот день с 11:00 до 15:00 на Павловском тракте, 249д, состоится "День открытых дверей". Также там можно будет пройти тест-драйв ещё одной модели бренда – OMODA C5* с полным приводом, и, конечно, забронировать её.

Что это за автомобиль?

OMODA S5 – современный седан от бренда OMODA, который отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности.

Дизайн

Авто отличает спортивный и даже футуристичный дизайн:

решётка и ромбы градиентной формы создают визуальный эффект трёхмерности;

динамическая интеграция дальнего и ближнего света технологично объединена в едином оптическом элементе;

декоративные элементы выхлопной системы имеют алюминиевую окантовку.

Смарт-технологии

Его сделали не только красивым, но и умным. Авто сочетает множество современных решений:

два экрана высокого разрешения по 10,25” каждый;

система кругового обзора;

беспроводная зарядка;

качественная акустика с поддержкой Android Auto* и Apple CarPlay*.

Комфортный и просторный салон

Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой.

В салоне будут:

cпортивные передние сиденья с развитой с боковой поддержкой;

кожаная отделка интерьера;

многофункциональный руль;

зимний пакет опций (обогрев ветрового и заднего стёкол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений).

Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X*, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда.

Динамика и безопасность

У Omoda S5 два бензиновых четырёхцилиндровых 1,5-литровых мотора: классический атмосферный, который ценят за относительную простоту конструкции, и турбированный, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.

Комплекс электронных ассистентов водителя включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему контроля дистанции, ассистента удержания автомобиля в полосе и другие функции.

Гарантия на автомобиль OMODA составляет пять лет или 150 000 км пробега.

















OMODA S5 / Фото: Автоцентр АНТ

Сколько стоит такое авто?

Цены на новинку с учётом действия специальных маркетинговых программ начинаются от 2 019 900 рублей.* 22 апреля на "Дне открытых дверей" успейте забронировать OMODA S5 и OMODA C5 по специальной цене в Автоцентре АНТ.

В Автоцентре АНТ OMODA S5 будет доступен в трёх комплектациях: Life*, Tech* и Ultra*.

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

Отдел продаж: тел. +7 (3852) 230-030

Сервисный центр: тел. +7 (3852) 230-010

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* OMODA S5* ("Омода С5"), OMODA C5 ("Омода Ц5"), M1X ("Эм1Иск"), Android Auto ("Андроид Авто"), Apple CarPlay ("Эпл КарПлэй"), Life ("Лайф"), Tech ("Тэк") и Ultra ("Ультра").

*Указана максимальная цена перепродажи OMODA S5 в комплектации Life без учёта дополнительного оборудования или иных услуг. Подробности в Автоцентре АНТ и по телефону +7 (3852) 230-030.

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