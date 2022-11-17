Алтайские дорожники назвали трассы, где из-за снегопада наиболее сложная обстановка

В Алтайском крае более 220 единиц техники обеспечивают проезд по трассам, в том числе и по тем, где сейчас самая сложная обстановка из-за снегопада и сильного ветра, сообщает региональный Минтранс.

«Наиболее сложная дорожная обстановка складывается на Чуйском тракте от границы с Новосибирской областью до Бийска, а также на трассе Барнаул — Павловск — граница Республики Казахстан на всей протяжённости от Барнаула до границы с Казахстаном. Наблюдается сильный ветер, метель, видимость ограничена», — рассказали в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что диспетчерские работают в круглосуточном режиме, чтобы переориентировать спецтехнику в районы, где наиболее сложная ситуация.

«Просьба к автомобилистам соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями. Будьте особенно внимательными на участках с работающей техникой, снегоочистка будет идти круглосуточно», — отметили в министерстве.

Узнать информацию о состоянии проезда по трассам и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;

экстренная служба: 101, 112.