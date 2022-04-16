Автомотопробег к юбилею Чуйского тракта пройдёт через Алтайский край

Мероприятие состоится в конце мая

16 апреля 2022, 20:36, Никита Черников

К вековому юбилею Чуйского тракта пройдёт автомотопробег по территории трёх сибирских регионов. Об этом сообщил губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин.

По словам политика, мероприятие состоится 26 и 27 мая.

Оно начнётся в Новосибирске, затем его маршрут пройдёт через Алтайский край и музей Чуйского тракта в Бийске и продолжится в Республике Алтай.

«Путешествие только по Алтаю займет целый день, и протяженность [трассы] составит более 500 километров», — цитирует Хорохордина ТАСС.

Завершится пробег в высокогорном селе Ташанта на границе с Монголией, заключил губернатор.

26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Протяжённость автомагистрали составляет около 968 километров.

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