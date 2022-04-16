Автомотопробег к юбилею Чуйского тракта пройдёт через Алтайский край
Мероприятие состоится в конце мая
К вековому юбилею Чуйского тракта пройдёт автомотопробег по территории трёх сибирских регионов. Об этом сообщил губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин.
По словам политика, мероприятие состоится 26 и 27 мая.
Оно начнётся в Новосибирске, затем его маршрут пройдёт через Алтайский край и музей Чуйского тракта в Бийске и продолжится в Республике Алтай.
«Путешествие только по Алтаю займет целый день, и протяженность [трассы] составит более 500 километров», — цитирует Хорохордина ТАСС.
Завершится пробег в высокогорном селе Ташанта на границе с Монголией, заключил губернатор.
26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения. Протяжённость автомагистрали составляет около 968 километров.