Ажиотаж и сумбур. На сколько в России подорожают машины и что будет с алтайским рынком авто?

Россияне бросились скупать автомобили на фоне событий на Украине, сообщает портал «Дром.ру». В Алтайском крае спрос на машины тоже заметно вырос, отмечают местные автоэксперты. По их словам, на рынке царит если не паника, то полнейший сумбур. Причиной тому стали заявления крупных производителей о приостановке поставок в Россию, а также выросший доллар.

1 марта многие дилеры объявили новые прайсы — цены на популярные машины выросли сразу на сотни тысяч рублей. Специалисты считают это тревожным знаком: автоцентры готовятся к жёсткому дефициту, который сильно изменит и вторичный рынок.

О том, что будет с российским авторынком, как будут меняться цены на автомобили и стоит ли покупать машину сейчас, amic.ru поговорил с алтайскими экспертами.

Колоссальный дефицит

С начала военной операции на Украине о приостановке поставок автомобилей российским дилерам уже объявили Volkswagen Group Rus, Jaguar Land Rover, BMW и Ford. Так компании присоединились к санкциям, которые в последние дни вводятся против России. Поэтому ждать, что автомобили этих марок в ближайшее время будут продаваться в салонах края (и всей страны), не приходится.

Но главный удар по автомобильному рынку страны — взлетевший курс доллара, считает член Объединённого союза автоэкспертов РФ Игорь Гусельников. Из-за этого многие дилеры с 1 марта подняли цены сразу на 20%.

«Во всех внутренних дилерских чатах ещё накануне появились обновлённые прайсы от производителей. И там уже указаны заградительные цены почти на все модели. Даже бюджетные варианты подорожали как минимум на 400 тысяч рублей. Плюс, к ним ещё будет обязательная покупка допоборудования. Многие модели станут просто недоступны для потребителя. Эконом-класс по цене уже улетел в „комфорт“ и приближается к суммам, за которые раньше можно было приобрести машину бизнес-класса», — рассказал Гусельников.

Портал Autonews.ru опубликовал новый прайс с рекомендованными ценами от Toyota. Цены на популярные японские иномарки действительно значительно выросли: премиальные стали дороже больше чем на миллион рублей.

Toyota Corolla. Февраль 2022 года — 1598000 рублей. Март 2022 года — 1955000 рублей. Подорожала на 357 тысяч рублей.

Toyota Camry. Февраль 2022 года — 2058000 рублей. Март 2022 года — 2498000 рублей. Подорожала на 440 тысяч рублей.

Toyota Land Cruiser 300. Февраль 2022 года — 5777000 рублей. Март 2022 года — 7278000 рублей. Подорожала на 1501000 рублей.

Официальный дилер Toyota в Алтайском крае «АЕМ-Холдинг» уже обновил ценники в соответствии с новым прайсом. То же самое сделали и производители других популярных в стране машин — KIA и Hyundai.

По словам эксперта, обвинять дилеров в желании «навариться» на клиентах нельзя. Заградительные цены выставляют не ради выгоды, а чтобы как можно дольше сберечь ассортимент в условиях дефицита. Если санкции продолжатся, нехватка будет колоссальной, подчеркнул Гусельников.

Директор барнаульского автосалона «Первый номер» (продаёт подержанные авто) Александр Гостев считает, что сейчас повышение цен — единственный способ сохранить стабильность для дилеров.

«Да, цены сейчас взлетают примерно на 20%. Кто ещё не поднял, поднимет. Примерно схожая ситуация будет по всем новым иномаркам в стране. Потому что если машин не будет, то и никаких заработков у центров не будет. А это катастрофа. Поэтому сейчас всё, что можно заработать, дилеры будут пытаться заработать», — считает Гостев.

В «АЕМ-Холдинг» amic.ru объяснили, что в условиях дефицита живут уже давно — практически с самого начала пандемии. Поэтому глобально для компании ничего не поменялось. При этом о будущем дилер ничего сказать не может. В «АЕМ» подчеркнули, что ситуацию сейчас трудно предугадать даже на несколько часов вперёд. Поэтому в компании просто ждут, как будет меняться политическая ситуация.

По словам экспертов, в отсутствии привычных иномарок могут «выстрелить» китайские бренды Cherry и Changan. Поскольку Китай против России санкций не вводил, автомобили из Поднебесной продолжат поступать в страну. Но и они заметно подорожают из-за нового курса доллара, уверен Гостев.

Даже российские автомобили вскоре окажутся в дефиците, считает специалист. По его словам, машины от АвтоВАЗа дольше будут оставаться в доступе, поскольку их много на складах. Но когда придётся выпускать новые, начнутся проблемы: без иностранных комплектующих завод может делать только старую и новую «Нивы».

Полнейший сумбур

Гусельников подчёркивает, что сложная ситуация с новыми автомобилями обязательно скажется и на вторичном рынке. Более того, ситуация «напряжённая» уже сейчас: по словам специалиста, на рынке царит полный сумбур.

«Ситуация уже кардинально поменялась. Цены однозначно выросли минимум на 15%, если посмотреть „Дром“, „Авито Авто“ и Auto.ru. Причём не только на премиальные модели: вообще на все. Предложение же сейчас сокращается. Многие собственники-физлица от продажи отказались, ожидая дальнейшего роста. Дефицит хороших подержанных авто на рынке и без того был, а сейчас он только усиливается», — пояснил член Объединённого союза автоэкспертов.

При этом спрос на автомобили «с рук» за последнюю неделю значительно вырос, отмечают аналитики портала «Дром.ру». В Алтайском крае тоже ажиотаж, подчёркивает Гусельников.

«Самый простой пример. Solaris 2016 года на механике в январе продавался за 815 тысяч. Цена считалась дорогой и поэтому такие машины подолгу никто не покупал. Неделю назад переоценили и теперь это же авто выставили за 896 тысяч рублей. Купили уже через день. Думаю, это идеально характеризует ситуацию на рынке», — рассказал эксперт.

Согласен с ним и Гостев. В его автосалоне, помимо торговли собственными авто, продают и машины физлиц — за комиссию. По словам директора, собственники автомобилей сейчас все на нервах.

«Ведут себя совершенно по-разному. Кто-то требует немедленно снять объявление и ничего не продавать. А кто-то звонит и кричит, чтобы мы срочно повышали цену на 100-200 тысяч. В общем, полный сумбур», — рассказал Гостев.

Вложиться в «движимость»

По словам экспертов, ажиотажный спрос отчасти возник из-за того, что многие люди сняли деньги со счетов и вкладов. Теперь они ищут, куда можно безопасно вложить свои средства. Покупка автомобиля — неплохой вариант, полагает Александр Гостев. По его словам, в дальнейшем транспорт будет лишь дорожать.

Гусельников отмечает, что сейчас не лучший вариант менять машину на более дорогую. Нужно ежедневно мониторить цены. Иначе человек может оказаться в ситуации, когда свой автомобиль он продал, а на другой ему уже не хватает. Если же с помощью продажи вы хотите поправить финансовое положение, то сейчас хорошее время: цены «разогреты» максимально.

При этом и автоэксперты, и специалисты «АЕМ-Холдин» сошлись во мнении, что сейчас невозможно объективно оценить сложившуюся ситуацию и её дальнейшее развитие. Ясно одно: если торговля действительно окажется «под замком», отрасль будет на грани гибели.