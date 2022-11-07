Как сильно выросла стоимость ОСАГО в 2022 году и почему водители начинают ездить без полисов

Стоимость ОСАГО в 2022 году выросла два раза — зимой и осенью. И эксперты говорят, что этоне предел, и цена еще будет расти. Уже сейчас некоторые водители платят за полис и 80 тысяч рублей. Из-за таких часть российских автолюбителей уже отказываются страховаться и предпочитают ездить без полиса. О том, почему растет цена ОСАГО, что ждет водителей и есть ли какая-нибудь замена ОСАГО — в материале amic.ru.

Для кого поднялась цена?

Стоимость полиса ОСАГО с 13 сентября подорожала для аварийных водителей на 26%. Настолько расширился коридор базового тарифа полиса. Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО теперь устанавливается в диапазоне 1 646 -7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. В Российском союзе страховщиков при этом заверяли, что цена поднимется в основном для «опасных» и аварийных водителей, а для безаварийных водителей она останется прежней.

До этого, зимой 2022 года, цена также повышалась. Тогда базовые ставки расширялись как вверх, так и вниз, на 10% для легковых автомобилей физлиц и на 4,9% для общественного транспорта.

Ценник продолжает расти и порой достигает очень высоких показателей. Например, одну жительницу Барнаула согласились страховать только за 82 тысячи рублей, рассказывал страховой агент Александр. Все потому, что у нее был стаж вождения меньше года и девушка два раза попадала в аварии. Такую сумму она платить не стала, потому что женщине было проще отдать 30 тысяч рублей за страховку автомобиля без ограничений (в таком случае за руль может сесть не какой-то конкретный человек, записанный в договор, а вообще любой водитель), отметил агент.

Автомобили/ Фото: amic.ru

У барнаульца Анатолия ценник на ОСАГО также вырос, но не так значительно. При безаварийном вождении он в 2020 году заплатил чуть больше шести тысяч рублей, в 2021 сумма снизилась до 5,2 тысяч, а в 2022 году поднялась до семи тысяч рублей. При этом кбм (коэффициент бонус-малус) снизился с 0,6 в 2021-м году до 0,52 в 2022-м, отметил Анатолий.

По данным сайта агрегатора «Сравни.ру», которые привели «Известия», в первые дни после реформы средний чек за полис ОСАГО вырос с 6,4 тысяч рублей до 6,8 тысячи рублей. Отмечалось, что к концу года эта цена должна увеличиться до 7,2 тысячи рублей. А страховой агент Александр говорит, что ОСАГО за год стало примерно на 1,5-2 тысячи дороже.

«В прошлом году человек страховал автомобиль, у него сумма выходила 7,5 тысяч рублей. Но с повышением сумма возросла до 9 тысяч рублей», — рассказал Александр.

При этом часть водителей резкого скачка цен на себе пока не почувствовали. Например, у барнаульца Артема после года безаварийного вождения стоимость ОСАГО наоборот понизилась. Он оформил полис на «Ладу-Приору» 2007 года выпуска в октябре 2022 года за почти 14 тысяч рублей. В прошлом году, когда Артем впервые покупал полис, он стоил около 18 тысяч рублей. То есть, цена стала меньше на 4 тысячи рублей. Но это, скорее, частные случаи.

Автомобили/ Фото: amic.ru

Почему растут цены на ОСАГО?

По словам руководителя новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, цены на ОСАГО растут в первую очередь из-за роста цен на запчасти. По словам барнаульского автоблогера Александра Михельсона, цена на запчасти выросли «глобально», есть их дефицит, поэтому на страховые компании ложится серьезная финансовая нагрузка. Соответственно, выхода у компаний нет, и они вынуждены поднимать цены, объясняет Михельсон.

«По запчастям ситуация как на хаотичном рынке: кто-то немного откатился после резкого роста весной 2022 года, кто-то продолжает держать цены высокими, есть хаос на рынке, вроде чуть-чуть откатилось, но это на какого продавца нарвешься», — подчеркнул Михельсон.

Еще одна причина, о которой говорят эксперты, — это работа мошенников. И если рост цен на запчасти — последствия западных санкций и сложной ситуации в экономике, то второе — явление, которое существует уже не первый год, рассказал Михельсон. Автоподставщики намеренно инсценируют ДТП, чтобы получить деньги от страховщиков.

Недавно на канале Александра Михельсона на YouTube вышло интервью с директором новосибирского отделения страховой компании РЕСО-гарантия Евгением Козловым. Он рассказал блогеру, что за последнее время увеличилось количество ДТП, которые происходят в темное время суток, в местах без камер видеонаблюдения и где есть возможность привезти уже помятый" автомобиль на место ДТП. Мошенники либо «бьются» друг с другом, либо подставляются под «зазевавшихся» водителей.

«Чаще всего это происходит с машинами внутреннего рынка Японии и США. Такие автомобили дорогие в ремонте и их запчасти считаются не по прейскурантам, а по рыночной цене. Вы попробуйте привезти бампер на Nissan Cedric, это дорого. Люди получают по соглашению сторон хорошие деньги со страховой компании, а страховая терпит убытки», — объяснил Ашурков.

Из-за этого страдают обычные владельцы старых автомобилей, добавил отметил страховой агент Александр. Александр. Страховые компании отказываются продавать им полис.

«Отказы начались несколько лет назад, у многих страховых компаний появились черные списки автомобилей, которые категорически не хотят страховать. Все потому что велик риск нарваться на мошенников», — рассказал Ашурков.

Автомобили/ Фото: amic.ru

«Сомнительный» смысл ОСАГО

Кто-то и вовсе отказывается от страховки. Например, у барнаульца Александра полис ОСАГО истек в сентябре 2022 года. И переоформлять его он не хочет из-за возросшей цены, отмечает водитель. По словам парня, многие его знакомые решили ездить без ОСАГО, чтобы не платить около 15 тысяч рублей за полис, и он последовал по тому же пути. При этом Александр признает, что ездить без полиса — опасно и делает это на свой страх и риск.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал изданию 74.ru, что уже более 25% водителей в России ездят без страховки. И эта цифра будет расти, считает он.

«Полагаю, что когда количество нестрахующихся достигнет 40%, смысл системы ОСАГО будет почти сомнительным. Автомобилисту в случае ДТП всё чаще придется добиваться выплаты через суд, а в таком случае он трижды подумает, покупать ли ему страховку снова. Через год-два эти 25% превратятся в 40-50%, и нынешнее повышение тарифов в сочетании с уменьшением выплат за счет использования аналогов запчастей очень болезненно бьет по системе ОСАГО», — рассказал Шапарин.

Сайт 74.ru пишет, что в России количество застрахованных по ОСАГО автомобилей близко к 37 миллионам при объеме автопарка в 60 миллионов машин.

Автомобили/ Фото: amic.ru

По словам Александра и Вячеслава Ашуркова, уже несколько лет растет количество человек, которые отказывают страховать свои автомобили из-за дороговизны полиса ОСАГО. По оценкам Ашуркова, сейчас в Новосибирской области застраховано всего около 40% автомобилей. Люди не хотят иметь дел со страховыми компаниями в том числе и потому, что они пытаются взять с человека побольше, но в случае ремонта оплачивают ему запчасти по старым ценам.

«Если раньше ты платил и знал, что хватит денег на ремонт, сейчас получается так, что страховые компании считают по федеральному прейскуранту цен на запчасти. Бампер Toyota Prado по этому прейскуранту оценивается условно в 8 тысяч рублей, а в магазин приходишь, он стоит 24 тысячи рублей. Тебе выплатят всего 8 тысяч, как положено, а еще посчитают износ этой детали. Поэтому раньше, когда ОСАГО появилось, оно действительно позволяло если не полностью перекрыть убытки, то хотя бы минимизировать ущерб. Сейчас же ты получишь, скорее всего, очень мало денег, потом будешь писать претензию и тебе что-то добросят, но в итоге тебе все равно не хватит денег. Поэтому сейчас чаще всего люди расходятся просто на месте», — пояснил Ашурков.

По словам Ашуркова, система заставляет водителей все чаще решать вопросы на месте аварии и не прибегать к ОСАГО. То есть, если водитель попал в аварию и является виновником, то следующие три года у него будет вынужден платить большую сумму за полис. В таком случае ему будет проще на месте заплатить, например, 10 тысяч рублей, чем потом потом переплачивать несколько лет подряд.

При этом страховые компании тоже терпят убытки, отмечает Ашурков, и «стоимость полиса не успевает за инфляционными процессами». Получается, что страховщики теряют деньги на запчастях, а обычные люди не могут потянуть растущие цены и отказываются от ОСАГО, говорит эксперт.

Автомобили/ Фото: amic.ru

Как защититься?

Если у водителя нет полиса ОСАГО и он виноват в аварии, то этот автолюбитель должен будет сам оплачивать все расходы владельцу пострадавшего авто. Если виновник не хочет этого делать, тогда пострадавшему придется идти в суд. Единственной защитой в таком случае является страховка КАСКО, говорят эксперты.

«Несмотря на то, что полис ОСАГО является обязательным, количество ДТП с участием водителей, которые его не приобретают, не снижается. Без ОСАГО виновник аварии полностью отвечает за восстановление автомобилей других участников ДТП. Это приводит к длительным судебным разбирательствам. Как гарантия от таких ситуаций работает полис КАСКО, так как по нему выплаты пострадавший получит без долгих тяжб», — рассказывает руководитель управления урегулирования убытков Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «АльфаСтрахование» Кристина Пирогова.

Некоторые люди оформляют другие страховки, чтобы защититься от тех, у кого нет ОСАГО. Так, Вячеслав Ашурков оформил КАСКО-профи, который работает только когда клиент не виноват в аварии.

«Тогда неважно, пьяный ли второй участник, вписан он в полис или не вписан, страховая работает с ним, главное, чтобы у него два полиса было. Один полис ОСАГО — моя ответственность, а второй полис КАСКО-профи — это защита от второго участника. Так я точно знаю, что мою машину отремонтируют. У меня 8 тысяч рублей стоит ОСАГО, а за сам КАСКО еще 10 тысяч рублей стоит. Зато я защищеннее, чем с полисом ОСАГО», — отмечает Ашурков.

Но подходить к «альтернативным вариантам» надо аккуратно, отметил Александр. По его словам, люди часто берут «левые страховки, от которых потом страдают». Но рабочие и дешевые варианты есть и их стоит использовать, подчеркнул он.

«Сейчас у многих страховых компаний есть так называемые страховки от дураков. Стоит 1,5 -2 тысячи, и люди себя хоть как-то обезопасить могут. Это такая страховка, если в вас врезается человек, у которого нет ОСАГО, вам все равно выплатят какие-то минимальные деньги», — пояснил Александр.

Автоблогер Александр Михельсон отметил, что как раз недавно оформил себе такое «мини-КАСКО». Сделать это его сподвиг знакомый, в которого два раза подряд въехали водители без полиса.

По словам Михельсона, он отдал за «мини-КАСКО» 2,9 тысячи рублей, и если виновник ДТП будет без ОСАГО, то страховая компания либо отремонтирует, либо заплатит ему сумму до 400 тысяч рублей и будет сама разбираться с виноватым. По словам блогера, другого варианта в нынешней ситуации нет — иначе придется ходить по судам.

Автомобили/ Фото: amic.ru

Дальше — хуже?

При этом в будущем проблем у держателей ОСАГО может стать еще больше. По мнению вице-президента национального автомобильного союза Антона Шапарина (его слова цитирует Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ), страховщики в скором времени намерены еще добиться расширения сроков ремонта машин и использования бывших в употреблении запчастей. Использование б/у запчастей должно снизить расходы для выплаты для той части автомобилей, которые еще покупают ОСАГО.

«Направлять на ремонт страховые в любом случае не будут: им выгоднее платить деньгами. А все рассказы про дефицит запчастей служат исключительно ширмой, которой удобно прикрывать реальные цели. Источник происхождения б/у запчастей в России не определяется, нет законодательства, которое регулировало бы разборки. Тот факт, что количество угонов в случае принятия предложений РСА в России резко вырастет, страховые компании не беспокоит. На прибыль это не влияет, напротив, такие запчасти могут быть даже дешевле ввиду необходимости быстро сбыть краденое, — отметил Шапарин.

По словам Шапарина, есть риск, что водители будут реже покупать полисы ОСАГО, а это значит, что количество разборок на дорогах вырастет.

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