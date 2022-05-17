Легендарный «Москвич». Самые знаменитые модели

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России возродят производство «Москвичей». Знаменитая советская марка автомобилей будет выпускаться на заводе Renault. Ранее стало известно, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.

Запуск производства, по словам столичного градоначальника, ожидается уже в этом году. Какие именно автомобили будут выпускаться под маркой «Москвич», пока ещё неизвестно.

А вот какие «Москвичи» были раньше, мы сейчас вспомним.

«Москвич-400». 1957-1963 гг.

Первая массовая легковая машина, продававшаяся в СССР для индивидуального использования.

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич-423». 1957-1963 гг.

Первый советский пятидверный универсал.

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич-410» .1957-1960 гг.

Предназначался для директоров колхозов и нужд сельского хозяйства.

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич 407». 1958-1963 гг.

Фото: ru.wikipedia.org

«Москвич-408». 1964-1975 гг.



Самый стильный советский седан

Фото: Torsten Maue / ru.wikipedia.org

Новости

Экономика Российские активы Renault перешли в государственную собственность

«Москвич-412». 1967-1976 гг.

Фото: Torsten Maue / ru.wikipedia.org

«Москвич-2140». 1975-1988 гг.

Стал последним заднеприводным автомобилем, который построили на АЗЛК. Такой дизайн в середине 1970‑х считался вполне современным и ничем не уступал «Жигулям» или иностранным аналогам, пишет Autonews.



Фото: Torsten Maue / ru.wikipedia.org

«Москвич-2141». 1986-1998 гг.



