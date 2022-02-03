Мэрия Барнаула расторгла контракты с проблемными перевозчиками маршрутов № 19 и 110

Мэрия Барнаула прервала договоры с перевозчиками, обслуживающими маршруты № 19 и 110. Контракты расторгли ещё в прошлом году, однако об этом стало известно только сейчас, сообщает “MK.ru в Барнауле”.

Предприниматели нарушали исполнение месячного планового количества рейсов. За 2021 год они получили 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов. Некоторые перевозчики исправили свои ошибки, однако на ряде маршрутов стало меньше машин.

Ранее власти Барнаула взяли на контроль двух перевозчиков, которые обслуживают проблемные маршруты № 70 и 121. Маршрут № 70 обеспечивает транспортное сообщение для жителей пригородного посёлка Борзовая Заимка, однако из-за нехватки водителей на линию выходит недостаточное количество автобусов. 121-й маршрут возит жителей посёлка Октябрьского, но транспорт не укладывается в график, в частности в вечернее время.