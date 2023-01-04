На Алтае из-за непогоды в ночь перекрыли трассу

В ночь с 3 на 4 января на юге Алтайского края временно закрыли движение по одной из автодорог

04 января 2023, 01:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По информации краевой Госавтоинспекции, из-за ухудшения погодных и дорожных условий 3 января в 23:55 Упрдор «Алтай» временно ограничил движение всех видов транспорта на автомобильной дороге К-26 «А-322 – Горняк – Староалейское» (с 0 км по 68 км).

Это сделано, чтобы снизить риски возникновения ДТП из-за ухудшившейся погоды (снег, ветер). Движение восстановят, когда обстановка на дороге улучшится.

Напомним, что ранее в Алтайском крае было рекомендовано водителям воздержаться от дальних поездок 3 и 4 января из-за плохих погодных условий.