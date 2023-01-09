На Алтае ограничили движение автобусов по всем краевым трассам из-за гололёда и ветра
Водителей просят временно отказаться от поездок
09 января 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае ограничили движение автобусов по всем региональным трассам из-за гололёда и сильного бокового ветра, сообщает Минтранс.
В то же время сняли запрет на проезд по дороге Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы с Казахстаном.
Водителей просят временно отказаться от поездок, а в случае выезда на дорогу — быть крайне внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурные службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурные УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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