На Алтае ограничили движение автобусов по всем краевым трассам из-за гололёда и ветра

Водителей просят временно отказаться от поездок

09 января 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ограничили движение автобусов по всем региональным трассам из-за гололёда и сильного бокового ветра, сообщает Минтранс.

В то же время сняли запрет на проезд по дороге Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы с Казахстаном.

Водителей просят временно отказаться от поездок, а в случае выезда на дорогу — быть крайне внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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