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На Алтае ограничили движение автобусов по всем краевым трассам из-за гололёда и ветра

Водителей просят временно отказаться от поездок

09 января 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ограничили движение автобусов по всем региональным трассам из-за гололёда и сильного бокового ветра, сообщает Минтранс.

В то же время сняли запрет на проезд по дороге Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы с Казахстаном.

Водителей просят временно отказаться от поездок, а в случае выезда на дорогу — быть крайне внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурные‌ службы МЧС: (3852) 20-26-10;
  • дежурные‌ УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Комментарии 2

  • Утром ехал на авто из Павловска в Барнаул. Трасса была норм.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, в панкрушихе автобус лёг набок
    09 января, Гость   Ответить
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