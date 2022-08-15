На Алтае перекроют трассу из-за Кубка России по триатлону

Проезд для всех видов транспорта ограничат в Алтайском крае из-за Кубка России по триатлону, сообщили в Алтайавтодоре.

Движение перекроют по трассе Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь» (км 51+300 — км 57+734) — от поворота на автодорогу «Подъезд к игровой зоне «Сибирская монета» до границы с «Бирюзовой Катунью».

Действовать ограничения будут 20 августа с 09:30 до 12:30 и 21 августа с 08:00 до 16:00.