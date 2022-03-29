На одном из участков проспекта Ленина в Барнауле запретят стоянку автомобилей

На проспекте Ленина в Барнауле на парковочной площадке у здания гордумы запретят остановку автомобилей в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 18 апреля этого года будет введён запрет на остановку транспортных средств с 21:00 до 06:00 на парковочной площадке в районе здания № 18 по проспекту Ленина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение вводится для беспрепятственной работы коммунальной техники.