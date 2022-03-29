На одном из участков проспекта Ленина в Барнауле запретят стоянку автомобилей
Ограничение будет действовать в ночное время
29 марта 2022, 10:15, Никита Черников
На проспекте Ленина в Барнауле на парковочной площадке у здания гордумы запретят остановку автомобилей в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«С 18 апреля этого года будет введён запрет на остановку транспортных средств с 21:00 до 06:00 на парковочной площадке в районе здания № 18 по проспекту Ленина», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение вводится для беспрепятственной работы коммунальной техники.
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