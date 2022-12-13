Сколько водителей оштрафовали за проезд по «выделенкам» в Барнауле и помогают ли в этом камеры

Почти 10 тысяч водителей оштрафованы за проезд по «выделенкам» в Барнауле. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Также в ведомстве рассказали, на всех ли выделенных полосах для общественного транспорта установлены камеры видео- и фотофиксации и помогают ли они определять нарушителей.

Сколько водителей оштрафованы за проезд по «выделенке» и сколько денег они заплатили?

9,9 тысячи водителей оштрафовала барнаульская ГИБДД за выезд на выделенные полосы с мая 2022 года, сообщили amic.ru в пресс-службе инспекции. При этом 2,6 тысячи штрафов нарушителям выписали сотрудники ГАИ, которые дежурили на дорогах. А благодаря камерам фото- и видеофиксации только за месяц было выявлено ещё 7,3 тысячи нарушений.

А камеры работают на всех «выделенках»?

Да, теперь на всех, сообщили в ведомстве. Полностью оборудование было установлено и заработало в первой декаде ноября. Сейчас камеры стоят на всех выделенных полосах и функционируют везде, подчеркнули в ведомстве. Именно поэтому посты ГИБДД там уже не выставляют — нет необходимости. Камеры справляются с выявлением нарушителей, отметили в ГИБДД.

Напомните, какой штраф за проезд по «выделенке»?

Штраф за езду по «выделенкам» составляет 1,5 тысячи рублей. Если погасить его в первые 20 дней, то можно сэкономить 50%.



Интересный факт: если бы все барнаульские водители заплатили полную стоимость штрафа за выезд на выделенные полосы, то общая сумма бы составила 15 млн рублей.

Сейчас снегопады. Кто следит за состоянием «выделенок»?

В ГИБДД утверждают, что сотрудники ведомства очень внимательно следят за очисткой выделенных полос, особенно в снегопады.

«Бывает, что снегопад сужает проезжую часть. За этим инспекторы следят, составляют соответствующие акты о недостатках дорог и направляют в службы, чтобы расширяли полосы. Иначе автобусы будут выезжать на другие полосы», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

А что, в Барнауле появились выделенные полосы?

Да. Выделенные полосы для общественного пассажирского транспорта в Барнауле организовали в мае 2022 года — накануне закрытия на долгосрочный ремонт путепровода на Новом рынке. Власти уверены, что «выделенки» помогут облегчить движение общественного транспорта в городе и избежать транспортного коллапса. Выделенные полосы появились на чётной стороне проспекта Ленина (от улицы Партизанской до площади Октября, а также от улицы Матросова до улицы Аносова и от улицы Северо-Западной до той же улицы Аносова), на проспекте Калинина (от площади Октября до улицы Цеховой) и на проспекте Строителей по направлениям к проспекту Ленина и к Павловскому тракту.

Ремонт путепровода продлится до 30 ноября 2023 года. Правда, барнаульские власти уже заявили о намерении оставить «выделенки» в Барнауле и после завершения реконструкции моста.

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