Почти треть жителей Алтайского края считают "стукачеством" сообщения властям о нарушении ПДД

В функционал портала “Госуслуги” может войти возможность сообщать властям о нарушениях ПДД. 28% жителей Алтайского края назвали такие действия “стукачеством”. Это следует из данных исследования drom.ru (есть в распоряжении amic.ru).

Однако 61% жителей края готовы докладывать о несоблюдении правил. Из них 37% автолюбителей согласны сообщать о нарушениях, если “их самих не будут дёргать лично”. Отказались доносить на других водителей 39% жителей Алтайского края, а 11% ответили, что им просто лень.

В среднем по стране 67% россиян согласны заявить о нарушениях ПДД. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего автолюбителей, готовых бороться с безответственными водителями — 80%. А меньше всего желающих помогать ГИБДД следить за порядком на дорогах в Забайкалье, Бурятии и Амурской области — 45%.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года в России начнут штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без документа о прохождении техосмотра. Однако мера коснётся только тех автомобилей, для которых процедура останется обязательной.