Прикурить или подтолкнуть. Как завести машину в 30-градусные морозы?

Алтайский край в последних числах ноября накрыла волна сильных морозов, термометры в городах и сёлах региона показывают до -30 и даже до -40 градусов по Цельсию. В некоторых районах соседней Республики Алтай температура опускалась ниже 50 градусов. Из-за таких холодов многие автолюбители не могут завести свои машины. Amic.ru отвечает, что делать, если автомобиль не реагирует на поворот ключа зажигания и не двигается с места.

Почему автомобиль не заводится?

Чаще всего причина в севшем аккумуляторе. Бывает, что стартер работает, но не может запустить двигатель. Но есть и другие причины:

Нарушение подачи топлива из-за замерзания в топливопроводе и капель влаги;

ухудшение текучести моторного масла и его загустение. В этот момент мощности стартера не хватает для вращения коленчатого вала.

Стоит ли заводить машину в мороз?

Да, стоит, потому что современные автомобили адаптированы к низким температурам. Но если вы уже знаете, что в машине замёрзло масло, не пытайтесь её завести, пока не устраните проблему.

Как правильно прикуривать?

Если разрядился аккумулятор, то самый очевидный и стандартный вариант — просто прикурить автомобиль. Нужно найти машину-«донор», подогнать её ближе к капоту своего автомобиля (на расстояние примерно 0,5 метра, не касаясь кузовами) и заглушить его двигатель, потом взять «крокодилы», подключить один конец к плюсовой клемме «донора», а один — к плюсовой схеме «пациента». Затем один конец второго крокодила подключается к минусовой клемме «донора», а второй конец — к любой неокрашенной металлической детали автомобиля.

Потом надо запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором. Если не получается, заводим машину-«донор», ждём 10-15 минут и снова повторяем действие, пишут в журнале «За рулём». Оба автомобиля не должны работать одновременно. От заведённого авто прикуривать нельзя, так как в итоге перегорят предохранители в цепи заряда.

Перед тем как убрать провода с клемм, лучше включить в машине-«пациенте» несколько электрических приборов — например, магнитолу или обогрев заднего стекла (он есть не у всех машин). Это снизит пик напряжения в электросети при отсоединении проводов. Главное — не включать фары, потому что скачок напряжения может привести к перегоранию ламп.

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Какие ограничения есть для «автомата»?

Прикуривать машину с автоматической коробкой передач, вопреки расхожему мнению, можно. Автоматическая трансмиссия не имеет отношения к аккумулятору или к генератору. Однако не стоит пытаться завести машину на «автомате» при слабом аккумуляторе, что называется, «с толкача». Так можно запустить только двигатель на «механике».

Как заводить «с толкача»?

Кроме авто на «автомате», «с толкача» нельзя завести автомобили не с бензиновым двигателем. Если у вас «механика», бензиновый двигатель и пара помощников, то можно попробовать толкнуть авто с севшим аккумулятором. Для этого надо снять стояночный тормоз, включить зажигание, поставить третью или четвёртую передачу. Если машина разогналась до 20-30 км/ч, необходимо плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если всё идёт без проблем, то мы включаем нейтральную передачу и жмём на газ. Если двигатель реагирует на педаль, даём ему поработать на холостых оборотах — так аккумулятор получает заряд.

Можно ли «спасти» аккумулятор в морозы?

Да, в морозные ночи аккумулятор лучше отсоединить и занести домой, чтобы он точно не сел. Также можно купить джамп-стартер или бустер — своеобразный пауэрбанк, только не для телефона, а для аккумулятора, он может выдавать пусковые токи. На несколько зарядок такое устройство должно хватить. Оно оснащено крокодилами для подключения к клеммам. Современные модели можно заряжать дома.

Что делать, если замёрзло масло?

Если вовремя не заменить масло, в морозы оно потеряет свойство и загустеет. Если машина не заводится, надо проверить масло. Если смазка не стекает со щупа и представляет собой гелеобразное вещество, значит, оно замёрзло. В этом случае можно подогреть поддон двигателя промышленным феном или газовой горелкой.

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Чем ещё можно помочь автомобилю?

Если есть проблемы с пуском двигателя, существуют аэрозоли для быстрого старта. Они снижают нагрузку на стартер и берегут свечи автомобиля. Аэрозоль можно распылить на дроссельную заслонку, если к ней есть доступ. А если его нет, аэрозоль распыляют в патрубок воздушного фильтра. После этого нужно покрутить стартер.

Можно ли решить «зимние» проблемы автозапуском?

Да, для этого он и существует. Автозапуск — это гарантия, что после долгой стоянки на морозе машина заведётся. Несколько раз за ночь машина может включаться самостоятельно. Однако у автозапуска есть и недостатки, пишет журнал «За рулём». Он привлекает угонщиков, повышает стоимость страховки, увеличивает вероятность ДТП (неправильно установленная автоматика может запустить мотор при включённой передаче), грозит поломками автомобиля, сокращает срок действия масла, разряжает аккумулятор, увеличивает износ двигателя, провоцирует образование нагара, портит трансмиссию и ходовую часть, а также машина с автозапуском может вызывать недовольство у соседей.

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