Схема движения транспорта изменится на пересечении проспектов Строителей и Социалистического в Барнауле

В Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Социалистического изменится схема движения транспорта, сообщили в Telegram-канале мэрии.

Соответствующий вопрос власти обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Для ликвидации конфликтной точки было внесено предложение запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям. При этом предлагается перенести левый поворот на улицу Профинтерна в районе регулируемого пешеходного перехода», — рассказали в горадминистрации.

Фото: amic.ru

Члены комиссии поддержали такое решение единогласно. Новую схему движения планируют ввести уже с 1 декабря.