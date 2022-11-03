Схема движения транспорта изменится на пересечении проспектов Строителей и Социалистического в Барнауле
Нововведение планируют ввести с 1 декабря
3 ноября 2022, 15:19, Никита Черников
В Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Социалистического изменится схема движения транспорта, сообщили в Telegram-канале мэрии.
Соответствующий вопрос власти обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Для ликвидации конфликтной точки было внесено предложение запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям. При этом предлагается перенести левый поворот на улицу Профинтерна в районе регулируемого пешеходного перехода», — рассказали в горадминистрации.
Фото: amic.ru
Члены комиссии поддержали такое решение единогласно. Новую схему движения планируют ввести уже с 1 декабря.
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