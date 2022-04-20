Средний возраст алтайских автомобилей почти достиг «совершеннолетия»

Средний возраст российского автопарка увеличился на четыре месяца и составил 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба сайта «Дром». При этом средний возраст автомобилей в Алтайском крае гораздо выше — 17,9 года.

По данным интернет-ресурса, самые старые машины — на Камчатке (20,2 года), в Республике Алтай (19,9) и в Еврейской автономной области (19,1). Самый «свежий» автопарк у жителей Татарстана — 10 лет. Средний возраст автомобилей в Москве составил 11,5 года, а в Санкт-Петербурге — 12,2 года.

Тенденция старения автопарка в России наблюдается с 2008 года. Аналитики сайта считают, что в условиях санкций, роста цен, снижения покупательной способности населения и ухода многих автокомпаний с рынка этот тренд будет продолжаться. Через пять лет средний возраст российского автопарка может достигнуть 18 лет.

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Авто Ажиотаж и сумбур. На сколько в России подорожают машины и что будет с алтайским рынком авто?

Сервис отмечает, что за прошедший год подержанные машины в среднем прибавили в цене 40%, а новые подорожали на 60%. Самыми «молодыми» на российских дорогах являются китайские и корейские автомобили. Их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми «взрослыми» являются транспортные средства с правым рулём со средним возрастом 17 лет.

После начала специальной военной операции России на территории Украины многие международные компании, в том числе и автопроизводители, объявили о приостановке работы на российском рынке. Об отмене поставок автомобилей объявили Volvo, BMW, Ford, Volkswagen и многие другие.