Светофоры установят на трех опасных участках в Барнауле этим летом
Ожидается, что заработают они в середине июля
31 мая 2022, 12:47
В Барнауле в середине июля в краевой столице установят три новых светофора, сообщили в мэрии.
Появятся они в местах концентрации ДТП:
— на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького;
— на Змеиногорском тракте, 110, вблизи краевого онкологического диспансера, где сейчас расположен нерегулируемый пешеходный переход;
— на улице Малахова, 119, на нерегулируемом пешеходном переходе к автобусной и трамвайной остановкам «Павловский тракт (Малахова)» вблизи транспортной развязки Павловский тракт — улица Малахова.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», их стоимость составит 4,3 млн рублей.
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