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Три дорожных участка перекроют в Барнауле в январе

Одно из ограничений будет действовать до апреля

28 декабря 2022, 12:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в январе 2023 года будут перекрыты три дорожных участка, сообщили в мэрии.

С 15 января по 15 февраля закроют проезд по всей ширине улицы 2-й Северо-Западной на участке от улицы Солнцева до улицы Юрина. Здесь будут строить газопровод.

С 5 января по 5 апреля аналогичная мера в связи со строительством теплосетей будет действовать на улице Пролетарской — от проспекта Красноармейского до переулка Радищева.

До 30 января продлили перекрытие по переулку Циолковского на участке от улицы Партизанской до Пролетарской. На участке проведут дополнительные работы в рамках строительства теплотрассы.

Комментарии 3

  • С 15 января по 15 февраля закроют проезд по всей ширине ул. 2-й Северо-Западной на участке от ул. Солнцева до ул. Юрина. Здесь будут строить газопровод. Очень классно, ведь 3 месяца назад здесь положили новый асфальт за десятки миллионов! Чудное планирование француза?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они любят так
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще зачем все эти работы зимой? Летом же намного проще и дешевле!
    29 декабря, Гость   Ответить
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