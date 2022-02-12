В Барнауле «Газель» вышибла легковушку в груду матрасов на обочине

На улице Смирнова в Барнауле произошло ДТП: в бок легкового автомобиля въехала «Газель», из-за чего он вылетел на обочину. Об этом сообщает Barnaul22.

На опубликованных фото можно заметить, что легковушка застряла в груде мусора, среди которого немало матрасов. Пострадавший водитель уверяет, что двигался по всем правилам дорожного движения, а занесло его из-за неожиданной атаки «Газели».

В комментариях под постом горожане рассказали, что постоянно сталкиваются на дорогах с агрессивным вождением. Один подписчик отметил, что днём все обычно стараются ездить культурно, но с наступлением темноты «превращаются в гонщиков» и пугают пешеходов. Другой водитель вспомнил, как ехал по Павловскому тракту со скоростью 50-60 км/ч, и многие машины его обгоняли «как стоячего», причём у них даже не были включены поворотники.