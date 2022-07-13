В Барнауле на аварийных участках дорог поставили три новых светофора за 4,3 млн рублей
Два из них оборудованы вызывными устройствами
В Барнауле на участках дорог, признанных аварийными по итогам 2021 года, заработали три новых светофора, сообщили в мэрии.
На двух перекрестках, которые стали регулируемыми, установили светофоры с вызывными устройствами — пешеходу нужно будет поднести к девайсу ладонь, чтобы загорелся зеленый.
Фото: barnaul.org
Такими стали участки у здания № 110 по Змеиногорскому тракту (на пешеходном переходе вблизи краевого онкодиспансера) и у дома № 119 по улице Малахова вблизи транспортной развязки Павловский тракт — Малахова (на переходе к автобусной и трамвайной остановкам).
Третий светофор установили на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького.
Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость составила 4,3 млн рублей.