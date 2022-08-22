В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Малахова

В Барнауле с 22 августа по 22 сентября перекроют проезд на пересечении улицы Малахова и малой проезжей части проспекта Космонавтов. Об этом сообщили в СГК.

Мера связана с реконструкцией теплосети на участке.

«Специалисты заменят 200 метров трубопровода диаметром 500 мм. Ремонтный участок растянется вдоль трамвайных путей до остановки „РТИ“. Нечётная сторона улицы Малахова на пересечении с малой проезжей частью проспекта Космонавтов будет перекрыта на весь срок реконструкции», — говорится в сообщении.

Энергетики показали, где перекроют движение / Фото: СГК

Трамваи при этом во время работ продолжат ездить по-прежнему. Также отмечается, что жители близлежащих домов будут получать горячую воду по альтернативной схеме поставки ресурса.