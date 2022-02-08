В Барнауле нашли дублирующие маршруты общественного транспорта, которые придётся сократить

Многие маршруты общественного транспорта Барнаула конкурируют друг с другом, а также имеют слишком кривую и зигзагообразную траекторию. Иногда встречаются дублирующие рейсы, особенно в центре города. Для оптимизации транспортной сети планируется сократить некоторые маршруты, однако их станет больше в новых микрорайонах и местах активной жилой застройки. Об этом рассказал директор Центра экономики инфраструктуры Евгений Алексеев на совещании в администрации Барнаула.

Напомним, в июле 2021 года мэрия Барнаула заключила контракт с ЦЭИ на 18,3 млн рублей. От подрядчика требовалось провести научно-исследовательскую работу, связанную с инструментальным обследованием пассажирских потоков.

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Летом и осенью прошлого года подрядчик анализировал интенсивность автомобильных потоков. Для этого ЦЭИ использовал данные операторов сотовой связи, социологические опросы и видеонаблюдение в общественном транспорте. При помощи этого считали потребности микрорайонов в общественном транспорте, а также выявляли дублирующие маршруты.

Итоговый вариант схемы маршрутов общественного транспорта Барнаула будет представлен администрации города до 28 февраля. Уже весной начнётся обсуждение с общественностью и профессиональным сообществом города.