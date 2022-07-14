В Барнауле починят дорогу на улице Попова

В Барнауле дорожники приступили к ремонту нечетной стороны улицы Попова в границах улиц Власихинской и Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Помимо этого, бригады рабочих трудятся и на других участках дорожной сети:

• асфальтируют проезд от Змеиногорского тракта до улицы 6-й Нагорной;

• обновляют тротуары на улицах Юрина (от 2-й Северо-Западной до Северо-Западной) и Островского (от Юрина до Георгия Исакова);

• ремонтируют проспект Космонавтов (от Солнечной Поляны в сторону Гоньбы до выезда из города);

• выполняют санацию температурных трещин на улице 50 лет СССР.

Ранее на аварийных участках дорог Барнаула поставили три новых светофора за 4,3 млн рублей.