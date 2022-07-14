В Барнауле починят дорогу на улице Попова
Аналогичные работы проводят и в других частях города
14 июля 2022, 16:09, Никита Черников
В Барнауле дорожники приступили к ремонту нечетной стороны улицы Попова в границах улиц Власихинской и Антона Петрова, сообщили в мэрии.
Помимо этого, бригады рабочих трудятся и на других участках дорожной сети:
• асфальтируют проезд от Змеиногорского тракта до улицы 6-й Нагорной;
• обновляют тротуары на улицах Юрина (от 2-й Северо-Западной до Северо-Западной) и Островского (от Юрина до Георгия Исакова);
• ремонтируют проспект Космонавтов (от Солнечной Поляны в сторону Гоньбы до выезда из города);
• выполняют санацию температурных трещин на улице 50 лет СССР.
Ранее на аварийных участках дорог Барнаула поставили три новых светофора за 4,3 млн рублей.
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