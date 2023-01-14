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В Барнауле водитель выехал на встречку, чтобы побыстрее попасть в гипермаркет

Всё произошедшее попало на видео

14 января 2023, 10:45, ИА Амител

В Барнауле водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы побыстрее попасть в гипермаркет "Лента". Об этом сообщили в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

На опубликованном видео можно заметить, что всё произошло на улице Власихинской днём 13 января. Автомобилист при этом добрался до пункта назначения без происшествий.

В комментариях под роликом пользователи начали спорить, правильно ли он поступил. Некоторые сочли, что таких водителей нужно наказывать. Однако были высказаны и противоположные мнения:

"Так [если] разметки и знаков нет, то обгон по встречной полосе разрешён" — "Специальный участок для поворота, когда вы уже это поймёте" — "Судя по видео, аварийной ситуации не создал, что нужно осуждать?"

Напомним, 13 января на трассе Барнаул – Павловск случилось массовое ДТП с участием четырёх авто. Пострадавших нет.

 

Комментарии 14

  • Не создал аварийной ситуации))) Сняты все ограничения, вызванные непогодой
    14 января, Гость   Ответить
  • А разве нет знака "движение по полосам"?
    14 января, Гость   Ответить
  • типичный барнаульский быдлоган за рулем
    14 января, Гость   Ответить
  • Таких ухарей очень много . Итог один кладбище или инвалид . Жаль только кто страдает без вины.
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    14 января, Гость   Ответить
  • Там у половины комментаторов надо права отбирать.
    14 января, Гость   Ответить
  • Давайте все будем по встречке кататься! И вообще-тормоза придумали трусы, а правила соблюдают лохи...
    14 января, Гость   Ответить
  • Там постоянно так поворачивают, даже когда видно двойную сплошную. Каждый день там езжу и каждый день таких хитрецов наблюдаю.
    14 января, Гость   Ответить
  • Поставьте там камеру и стригите бабки с таких дебилов, только так до них дойдет.
    14 января, Гость   Ответить
  • Сегодня видела что-то похожее на этом же месте, двойную сплошную там сейчас не видно, знаков никаких нет
    14 января, Гость   Ответить
  • 9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения.
    15 января, Гость   Ответить
  • Поставьте там камеру и стригите бабки с таких дебилов, только так до них дойдет.----камеры на каждом перекрестке нужно ставить. И на каждое кольцо штук пять на рядность. На выделенках каждые 30 метров. Гибдэдэшники не работают совсем - так хоть под угрозой штрафа автобыдло будет держать себя в руках.
    15 января, Гость   Ответить
  • Если на наших кольцах поставить камеры на рядность, ты никогда с него правильно не съедешь, потому что все наши кольца очень маленькие. Будешь несколько кругов нарезать, пока перестроишься. А если ещё кольцо со сменным приоритетом, как в Новосибе, а ты не местный? Всё, труба...
    15 января, Гость   Ответить
  • На том месте,двойная сплошная, между прочим... то, что он делает - это обгон, с пересечением двойной сплошной. Если живьем примут - то лишение, если по камере - штраф 5000 р. Вообще, на том месте камера нужна - с таких хитрецов казна края ощутимо бы пополнилась.
    15 января, Гость   Ответить
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