В Барнауле водитель выехал на встречку, чтобы побыстрее попасть в гипермаркет

Всё произошедшее попало на видео

14 января 2023, 10:45, ИА Амител

В Барнауле водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы побыстрее попасть в гипермаркет "Лента". Об этом сообщили в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

На опубликованном видео можно заметить, что всё произошло на улице Власихинской днём 13 января. Автомобилист при этом добрался до пункта назначения без происшествий.

В комментариях под роликом пользователи начали спорить, правильно ли он поступил. Некоторые сочли, что таких водителей нужно наказывать. Однако были высказаны и противоположные мнения:

"Так [если] разметки и знаков нет, то обгон по встречной полосе разрешён" — "Специальный участок для поворота, когда вы уже это поймёте" — "Судя по видео, аварийной ситуации не создал, что нужно осуждать?"

Напомним, 13 января на трассе Барнаул – Павловск случилось массовое ДТП с участием четырёх авто. Пострадавших нет.