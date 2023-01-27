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В России могут продолжить выпускать машины без подушек и других систем безопасности

Например, система экстренного реагирования при авариях может не иметь функций автоматического срабатывания

27 января 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Правительство планирует продлить действие упрощённых правил сертификации произведённых в России автомобилей, сообщает РИА Новости.

Напомним, с весны и до 1 февраля 2023 года действуют упрощённые требования, разрешающие производить машины без подушек безопасности и с самым низким классом экологичности "Евро-0". Также автопроизводители могут отказаться от установки ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания.

"Действие упрощённых требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе могут быть изменены, ведутся обсуждения", – отмечает агентство.

По мнению экспертов, если разрешение на выпуск упрощённых машин будет действовать слишком долго – это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

Комментарии 15

  • Правильно! Ни к чему нам эта гейшина!
    27 января, Гость   Ответить
  • Прорыв. Перьевую подушку кладите в салон.
    27 января, Гость   Ответить
  • Рейка без усилителя, неразрезной мост и восьмиклоп! наше все
    27 января, Гость   Ответить
  • ну что смертники-поехали
    27 января, Гость   Ответить
  • Срочно все переходим на гужевой транспорт!!
    27 января, Гость   Ответить
  • Когда автомобиль сам начнет автоматически выписывать водителю штрафы за безобразное вождение, тогда может быть на дорогах будет безопасно
    27 января, Гость   Ответить
  • 10 лет ездил на Москвиче, ещё 10 лет на Волге. Даже не заметил, что нет подушек безопасности. И посмотрите статистику, сколько погибло в авариях с подушками.
    27 января, Гость   Ответить
  • Даже не заметил - ага. А если ездить на телеге, то они и в принципе не нужны. Да и дороги тоже - чем больше на них кочек, тем ниже скорость, тем меньше аварий. А стирать в проруби - это более экологично и полезно, нежели в стиральной машинке. Стильно, традиционно, удобно. И порошок не нужен, зола - наше все. Даже не заметим, что его нет. Лекарства в принципе тоже не по природе - от души надеюсь, что вы эту бесовскую придумку не используете никогда. И даже не замечаете.
    27 января, Гость   Ответить
  • 10 лет ездил на Москвиче, ещё 10 лет на Волге. Даже не заметил, что нет подушек безопасности---- попал бы в аварию - сразу заметил бы)
    27 января, Гость   Ответить
  • логично после этого отменить "безопасные" +20 и снизить максималки на 10: в городе до 50, за городом до 80. обяз поднять штрафы за превышение раза в 3 чтоб беднота хотя бы соблюдала (нас большинство все еще)
    27 января, Гость   Ответить
  • Автопром, который мы заслужили.
    28 января, Гость   Ответить
  • за городом до 80---пользуйтесь междугородними автобусами
    28 января, Гость   Ответить
  • Автопром, который мы заслужили.------------------А на украине, твоей любимой, какой автопром? А в Австралии? А в Нидерландах? А в других странах? Автопром вообще есть лишь в 3-х странах, Япония, Германия, США. Остальные никак не могут до них дотянуться.
    28 января, Гость   Ответить
  • Остальные никак не могут до них дотянуться.--- а как же Португалия, в вопросах автопрома вроде они для нас ориентир?
    28 января, Гость   Ответить
  • а смысл тянуться к фарам за 100тр, интерактивным панелям и узловому ремонту
    28 января, Гость   Ответить
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