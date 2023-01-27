В России могут продолжить выпускать машины без подушек и других систем безопасности

Например, система экстренного реагирования при авариях может не иметь функций автоматического срабатывания

27 января 2023, 14:15, ИА Амител

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Правительство планирует продлить действие упрощённых правил сертификации произведённых в России автомобилей, сообщает РИА Новости.

Напомним, с весны и до 1 февраля 2023 года действуют упрощённые требования, разрешающие производить машины без подушек безопасности и с самым низким классом экологичности "Евро-0". Также автопроизводители могут отказаться от установки ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания.

"Действие упрощённых требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе могут быть изменены, ведутся обсуждения", – отмечает агентство.

По мнению экспертов, если разрешение на выпуск упрощённых машин будет действовать слишком долго – это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.