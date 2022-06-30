Выпуск легковых автомобилей рухнул в России на 97%
За январь-май текущего года в РФ произвели 268 тысяч легковушек
30 июня 2022, 13:00, Никита Черников
В России выпуск легковых автомобилей в мае рухнул в годовом выражении на 96,7%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
За май в стране выпустили 3,7 тысячи машин. Это в 5,3 раза меньше, чем за апрель.
Всего за январь-май 2022 года в РФ произвели 268 тысяч легковушек.
Также в России снизилось производство автобусов, грузовиков и ДВС, отмечает издание.
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