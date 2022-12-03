«Завтра ездить будет не на чем». Мэр Барнаула выступил за рост платы в общественном транспорте

В транспортной отрасли Барнаула сложилась крайне напряжённая ситуация. Повышать плату за проезд просто необходимо. Это не решит всех проблем, но хотя бы даст перевозчикам возможность выжить. Такое мнение глава Барнаула Вячеслав Франк высказал на заседании городской думы в пятницу, 2 декабря. Там обсуждали вопрос долгосрочного тарифного регулирования.

Что сказал мэр?

«Тариф надо увеличивать — это моё мнение. Его нужно поднимать, как и по всем другим отраслям, ежегодно. Может быть, неприятно услышать, но если надо будет — значит, надо будет поднимать два раза (в год, — прим. ред.). Не надо будет — значит, не надо будет. И это мы с вами будем обсуждать. <...>. Разве не растут цены? Два года не повышался тариф. А что здесь такого? А что, это самый большой тариф, что вы так упёрлись в него? Есть уровень инфляции, и что-то должно меняться», — сказал Франк.

Он напомнил, что власти уже приняли решение о росте тарифа: с 28 рублей, как сейчас, до 30 рублей с 1 января 2023 года. И это решение было вынужденным и даже заниженным. По словам мэра, обоснованным был рост платы за поездку до 32-33 рублей.

Градоначальник признал: это не решит всех проблем, но хотя бы даст перевозчикам возможность выжить. И не допустить ухудшения ситуации, которая сложилась в последние несколько лет. В особенности из-за коронавируса, который вначале пандемии резко сократил пассажирский трафик. А затем и из-за роста цен на всё.

«В 2020 году в Барнауле обучалось на водителей примерно 300 человек, а в последние годы — не более 100. Втрое упала престижность профессии. Из 100 человек водительское удостоверение получили, по-моему, 27. Не сможем мы сейчас с вами, не сформировав комплексное решение по этой проблеме, чёткий вынести ответ», — отметил Франк.

Депутатов от оппозиции, выступающих с резкой критикой роста платы за проезд, он призвал не манипулировать ситуацией в политическом контексте.

«Почему мы этот вопрос так заполитизировали? <...> Вы, коллеги, государевы мужи, надо немного менять отношение. Ведь можно так отрасль поставить на колени. И завтра ездить будет не на чем», — заявил глава города.

В день в общественном транспорте Барнаула проезжает около 300 тыс. человек. На дороги выходит 600 единиц техники, из них 150 — трамваи и троллейбусы. Работает 27 перевозчиков.

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Что за долгосрочный тариф?

Весь этот разговор произошёл на фоне вопроса о введении долгосрочного тарифа в общественном транспорте. Как раз его депутаты и рассматривали на заседании. Это значит, что перевозчики могут установить планку повышения (формально как и понижения, что, впрочем, сомнительно) цены на проезд на несколько лет.

«Цель этого — обеспечение поступательной тарифной политики, бесперебойной работы и качества транспортного обслуживания. И гарантия транспортным компаниям в условиях изменения экономических параметров», — пояснил глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула Павел Есипенко.

Депутаты это предложение поддержали, хотя и бурно поспорили. Отметим, что они своим решением лишь прописали в нормативных актах такую возможность. Устанавливать такой тариф или нет, а также каков будет его размер и на сколько лет, будут думать уже в администрации города.

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О чём говорили депутаты?

Единороссы и часть оппозиции потенциальный долгосрочный тариф поддержали. Они выразили солидарное с Франком мнение: если не повышать тариф, если не давать перевозчикам вести долгосрочное планирование, ситуация станет ещё хуже.

Председатель комитета БГД по законности и местному самоуправлению Иван Огнев («Единая Россия») привёл в пример транспортное сообщение с посёлком Берёзовка. Там истекает срок контракта и никто не пожелал выйти на новый, комитет по транспорту буквально уговаривал перевозчиков взять маршрут. Одного уговорили кое-как.

«Я тоже получаю от избирателей много жалоб на работу транспорта. У нас ситуация крайне сложная. Конечно, я бы хотел, чтобы не повышались цены на проезд. Но тогда мы останемся без транспорта. Если мы не будем никаких перспектив давать транспортной отрасли, если перевозчики будут бояться того, что два-пять лет не будут подниматься тарифы, но это же бизнес, им же нужно развиваться, вести стратегическое планирование, то мы просто останемся без транспортного сообщения», — сказал он.

Кстати, Иван Огнев вообще считает, что надо создавать муниципальное транспортное предприятие (сейчас город отвечает только за электротранспорт, автобусными перевозками занимаются частники на основании муниципального контракта).

А депутат от фракции «Новые люди» Никита Федюнин задался вопросом: где-то хоть какие-то улучшения в работе транспорта есть? Однако он тоже считает, что ставить перевозчиков на колени нельзя.

А вот что говорили противники долгосрочных тарифов.

«Получается, что стоимость может расти при отсутствии экономического обоснования. Кому это выгодно? Естественно, перевозчикам. Но я уверен, что перед тем как повышать стоимость проезда, у барнаульцев должны вырасти зарплаты. Но на практике этого не происходит. На наших горожан ложится всё большая экономическая нагрузка», — заявил депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Захар Торычев.

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«Вы — партия „Единая Россия“ — говорите, что будем устанавливать долгосрочный тариф на проезд в общественном транспорте на несколько лет вперёд, но в рамках этого тарифа цена билета будет каждый год повышаться, а может, и два раза в год или ещё как-то. Этот подход совершенно неприемлемый», — сказал коммунист.

Впрочем, когда дело дошло до голосования, против выступили всего три депутата из 35 присутствовавших на заседании.