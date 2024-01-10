Автобус и грузовик столкнулись в центре Барнаула
ДТП случилось на пересечении Ленина с Партизанской
10 января 2024, 09:15, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Фура и автобус столкнулись в центре Барнаула утром 10 января, сообщает "В курсе 22".
ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицей Партизанской. На кадрах видно, что автобус врезался в боковую часть грузовика.
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли пострадавшие, не уточняется.
Происшествие тем временем спровоцировало крупную пробку. В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 8 баллов из 10.
09:50:06 10-01-2024
Эти автобусы которые едут по партизанской вообще обнаглели несколько раз видел как едут когда зелёный ещё не загорелся или уже на красный, на остановки останавливаются прямо на дороге, хотя есть карман или просто свободное место для остановки!
10:04:12 10-01-2024
а эта фура, на Ленинском, что делает? закрыт там для них проезд.
10:10:03 10-01-2024
Гость (10:04:12 10-01-2024) а эта фура, на Ленинском, что делает? закрыт там для них п... Навигатор завел, скорее всего с Партизанской налево поворачивал.
10:58:58 10-01-2024
Гость (10:04:12 10-01-2024) а эта фура, на Ленинском, что делает? закрыт там для них п... А Вы посмотрите на фуры Мария-Ра или Ярче, которые при разгрузке поперек преграждают проезд по Комсомольскому... так что ту все нормально.
11:05:50 10-01-2024
Гость (10:04:12 10-01-2024) а эта фура, на Ленинском, что делает? закрыт там для них п... Карту купи,лапоть!!! Фуры пересекают Ленинский по Партизанской!!!! Или "сами мы не местныеее!"?
11:12:34 10-01-2024
Гость (11:05:50 10-01-2024) Карту купи,лапоть!!! Фуры пересекают Ленинский по Партизанск... Лапоть, посмотри на фото. Фура с Партизанской повернула налево на Ленинский! На Ленинском ей делать нечего!
13:14:39 10-01-2024
Гость (11:12:34 10-01-2024) Лапоть, посмотри на фото. Фура с Партизанской повернула нале... Автобус стоит по Ленинскому (параллельно дому),фура-поперёк автобусу. Кто куда свернул???
16:41:56 10-01-2024
Гость (13:14:39 10-01-2024) Автобус стоит по Ленинскому (параллельно дому),фура-поперёк ... Жэсть... у тебя еще и глазоньки не видят... на фото справа от автобуса и фуры "3 богатыря". если ты местный то поймешь, как они (транспортные средства) расположены на проезжей части. а если ты проявишь чудеса своей мозговой деятельности и пройдешь по сцыли в вконтакт, где есть видос, то точно увидишь, кто и как ехал. я в тебя верю. дерзай.
11:44:09 10-01-2024
Гость (11:05:50 10-01-2024) Карту купи,лапоть!!! Фуры пересекают Ленинский по Партизанск... Фура на лево, на Ленинский поворачивает и не уступила дорогу маршрутке, хотя была обязана! Нафигатор-нафигатором, а на знаки смотреть надо!
12:24:57 10-01-2024
Гость (11:44:09 10-01-2024) Фура на лево, на Ленинский поворачивает и не уступила дорогу... А если внимательно посмотреть то можно увидеть, что фура по Ленинскому спускалась, а 41 в прицеп (в самом конце) влетела. "Три богатыря" справа от фуры.
12:35:16 10-01-2024
Гость (12:24:57 10-01-2024) А если внимательно посмотреть то можно увидеть, что фура по ... Спорить не буду, но фура стоит под таким углом слева направо, что напрашивается вывод все-таки о том, что она поворачивала с Партизанской налево, на Ленина. Могла, конечно, и по Ленина ехать, но получается в крайнем левом ряду и на перекрестке перестраиваться в правый ряд, что уже совсем запредельно. Хотя как они все плюют на сигналы светофора, на красный в т.ч., то в нашем зоопарке все может быть.
12:08:51 10-01-2024
Гость (10:04:12 10-01-2024) а эта фура, на Ленинском, что делает? закрыт там для них п... А как подъехать под разгрузку если место разгружки на пр.Ленина?
12:26:30 10-01-2024
Гость (12:08:51 10-01-2024) А как подъехать под разгрузку если место разгружки на пр.Лен... Делать разгрузку со двора. Проспекты не должны перекрываться ради снабжения магазина
16:32:33 10-01-2024
Гость (12:08:51 10-01-2024) А как подъехать под разгрузку если место разгружки на пр.Лен... Перегружать в то , что может подъехать без нарушения правил. Но это "логистам" думать же надо.