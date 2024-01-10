Автобус и грузовик столкнулись в центре Барнаула

ДТП случилось на пересечении Ленина с Партизанской

10 января 2024, 09:15, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Фура и автобус столкнулись в центре Барнаула утром 10 января, сообщает "В курсе 22".

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицей Партизанской. На кадрах видно, что автобус врезался в боковую часть грузовика.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Происшествие тем временем спровоцировало крупную пробку. В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 8 баллов из 10.