Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. Пострадало около 30 человек
Пять человек получили серьезные травмы
03 января 2025, 06:05, ИА Амител
В Таиланде произошло ДТП, в котором пострадало 27 туристов из России. Автобус протаранил внедорожник и врезался в бетонное ограждение на въезде в Паттайю. По сообщениям местных СМИ, у автобуса могли отказать тормоза. Эта версия сейчас является приоритетной.
Авария произошла в районе 18:30 по местному времени (14:30 мск). За рулем транспортного средства находился 74-летний водитель, в салоне – 39 туристов и гид, которые возвращались с экскурсии, сообщают "Известия". По предварительным данным, пять человек получили серьезные травмы.
"Пострадавшие туристы застрахованы и сейчас находятся в госпитале. По информации туроператора Anex, тайские партнеры в контакте с врачами и российской страховой компанией", – сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
21:31:28 03-01-2025
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