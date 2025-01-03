Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. Пострадало около 30 человек

Пять человек получили серьезные травмы

03 января 2025, 06:05, ИА Амител

Автобус с российскими туристами, попавший в ДТП / Источник: Amarin TV

В Таиланде произошло ДТП, в котором пострадало 27 туристов из России. Автобус протаранил внедорожник и врезался в бетонное ограждение на въезде в Паттайю. По сообщениям местных СМИ, у автобуса могли отказать тормоза. Эта версия сейчас является приоритетной.

Авария произошла в районе 18:30 по местному времени (14:30 мск). За рулем транспортного средства находился 74-летний водитель, в салоне – 39 туристов и гид, которые возвращались с экскурсии, сообщают "Известия". По предварительным данным, пять человек получили серьезные травмы.

"Пострадавшие туристы застрахованы и сейчас находятся в госпитале. По информации туроператора Anex, тайские партнеры в контакте с врачами и российской страховой компанией", – сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).