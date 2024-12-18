Автобус загорелся у ТРЦ "Волна" в Барнауле

Подробности произошедшего пока неизвестны

18 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Автобус загорелся у заправки на ул. Власихинской возле ТРЦ "Волна". Об этом сообщает Barnaul 22.

Судя по кадрам очевидцев, пожар вспыхнул в автобусе городского маршрута № 53.

Подробности произошедшего уточняют.