Автобус загорелся у ТРЦ "Волна" в Барнауле
Подробности произошедшего пока неизвестны
18 декабря 2024, 13:50, ИА Амител
Автобус загорелся у заправки на ул. Власихинской возле ТРЦ "Волна". Об этом сообщает Barnaul 22.
Судя по кадрам очевидцев, пожар вспыхнул в автобусе городского маршрута № 53.
Подробности произошедшего уточняют.
14:04:49 18-12-2024
Общественный транспорт в Барнауле просто огонь 🔥🔥🔥
09:56:56 19-12-2024
Гость (14:04:49 18-12-2024) Общественный транспорт в Барнауле просто огонь 🔥🔥🔥... не гоните волну.
14:08:01 18-12-2024
Ну хоть не 1 или 10. Было бы обидно властям городским.
14:33:44 18-12-2024
"Сгорел на работе!"
14:43:29 18-12-2024
И ни один водила не подбежал с огнетушителем. Любоваться пожаром и снимать - вот так теперь...
14:48:48 18-12-2024
Водитель (14:43:29 18-12-2024) И ни один водила не подбежал с огнетушителем. Любоваться пож... Почему водители должны тушить этот автобус, рисковать своим здоровьем, и возможно жизнью, на это есть пожарные.
15:11:02 18-12-2024
Сергей (14:48:48 18-12-2024) Почему водители должны тушить этот автобус, рисковать своим ... Сирожа. дурачок, пожарные не дежурят на каждом перекрестке. Им время нужно доехать после получения сигнала о пожаре. У каждого водилы огнетушитель должен быть в машине.
15:48:35 18-12-2024
Гость (15:11:02 18-12-2024) Сирожа. дурачок, пожарные не дежурят на каждом перекрестке. ...
Прежде чем умничать, неплохо было бы изучить вопрос. А то одни придурки принимают, другие транслируют глупость. Вы тушили когда-нибудь ГСМ? Или хотя бы горящий автомобиль? Знаете случаи, когда удалось потушить горящий автомобиль огнетушителями из автомобиля? Не было таких случаев и не будет. У водителя автобуса тоже есть огнетушитель и гораздо больше, только всё равно не потушить. А пожарная часть в данном случае всего в 600 метрах находится.
16:21:43 18-12-2024
Гость (15:48:35 18-12-2024) Прежде чем умничать, неплохо было бы изучить вопрос. А т... И? пожарные бдят вокруг части на сотни метров и километры? Сирожа, всепропальщик не щифруйся.
20:20:21 18-12-2024
Гость (15:48:35 18-12-2024) Прежде чем умничать, неплохо было бы изучить вопрос. А т... уважаемый, Вы не поверите, но месяц назад за новым мостом стояла горящая "Калдина", и разумеется ни у кого не было огнетушителя, вокруг прыгали люди с пивом и минералкой. остановился, нырнул в багажник и ПОТУШИЛ горящий двигатель. так что не утверждайте, если не знаете.. обычный двухлитровый порошковый огнетушитель спас машину
17:34:50 18-12-2024
Гость (15:11:02 18-12-2024) Сирожа. дурачок, пожарные не дежурят на каждом перекрестке. ... Ну здесь вы все герои, а окажись вы рядом с этим автобусом , 100% тушить не стали бы.
15:11:22 18-12-2024
Водитель (14:43:29 18-12-2024) И ни один водила не подбежал с огнетушителем. Любоваться пож... ну ну давай прыгни в костерок шашлык не дожаренный
15:27:31 18-12-2024
Грим (15:11:22 18-12-2024) ну ну давай прыгни в костерок шашлык не дожаренный... ну ну, давай жди помощи на дороге когда у тебя такое случится
16:51:49 18-12-2024
Гость (15:27:31 18-12-2024) ну ну, давай жди помощи на дороге когда у тебя такое случитс... речь не о том помогли потушить или нет а о том что мало кто хочет рисковать жизнью.
а если там газовый баллон ты только подошел а тебя на пазлы разнесло.
15:22:38 18-12-2024
Судя по комментариям здесь, причем не только к этой новости, людишки На Алтае и особенно в Барнауле обмельчали.
16:04:08 18-12-2024
А все прям ломанули бы тушить.. ага...
16:14:34 18-12-2024
Скорее всего проводка коротнула.
17:45:30 18-12-2024
ППШариков (16:14:34 18-12-2024) Скорее всего проводка коротнула....
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