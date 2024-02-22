Автобусные остановки с "культурным оформлением" появились в Алтайском крае
Они расположены в селах Ая и Верх-Ая
22 февраля 2024, 11:45, ИА Амител
Автобусная остановка / Фото: Минтранс Алтайского края
Новые автобусные остановки установили в Алтайском крае на региональной дороге Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".
Как сообщает краевой Минтранс, павильоны получили "культурное оформление": одну из стен у них украшает отрывок из романа "Любавины" Василия Шукшина.
Первые три остановки расположены в селах Ая и Верх-Ая, где проходят межрегиональные и региональные маршруты. В дальнейшем планируют обновить и другие остановки.
12:11:46 22-02-2024
Оформление оформлением, но лишь бы их ветром не уносило. А то у нас если ветер сильный то остановки летают, то крыши.
13:11:44 22-02-2024
Остановки для транспорта специально разрабатывались для нашей погоды.
Дизайнеры учли все. На случай жары они сделали стеклянные крыши. На
случай ветра-проемы в стенах. На случай мороза-железные сидения.
14:57:18 22-02-2024
Многочасовые ожидания транспорта проведите с пользой - читайте классику.
В населенных пунктах дополните, пожалуйста, классику интервалами движения ОТ.
18:05:34 22-02-2024
В Якутске остановки шикарные
09:19:10 24-02-2024
Остановка должна быть выше проезжей части, иначе люди будут по колено в воде стоять на такой остановке.