Автобусные остановки с "культурным оформлением" появились в Алтайском крае

Они расположены в селах Ая и Верх-Ая

22 февраля 2024, 11:45, ИА Амител

Автобусная остановка / Фото: Минтранс Алтайского края

Новые автобусные остановки установили в Алтайском крае на региональной дороге Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".

Как сообщает краевой Минтранс, павильоны получили "культурное оформление": одну из стен у них украшает отрывок из романа "Любавины" Василия Шукшина.

Первые три остановки расположены в селах Ая и Верх-Ая, где проходят межрегиональные и региональные маршруты. В дальнейшем планируют обновить и другие остановки.