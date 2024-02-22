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Автобусные остановки с "культурным оформлением" появились в Алтайском крае

Они расположены в селах Ая и Верх-Ая

22 февраля 2024, 11:45, ИА Амител

Автобусная остановка / Фото: Минтранс Алтайского края
Автобусная остановка / Фото: Минтранс Алтайского края

Новые автобусные остановки установили в Алтайском крае на региональной дороге Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".

Как сообщает краевой Минтранс, павильоны получили "культурное оформление": одну из стен у них украшает отрывок из романа "Любавины" Василия Шукшина.

Первые три остановки расположены в селах Ая и Верх-Ая, где проходят межрегиональные и региональные маршруты. В дальнейшем планируют обновить и другие остановки.

Алтайский край Благоустройство

Комментарии 5

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Гость

12:11:46 22-02-2024

Оформление оформлением, но лишь бы их ветром не уносило. А то у нас если ветер сильный то остановки летают, то крыши.

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Гость

13:11:44 22-02-2024

Остановки для транспорта специально разрабатывались для нашей погоды.
Дизайнеры учли все. На случай жары они сделали стеклянные крыши. На
случай ветра-проемы в стенах. На случай мороза-железные сидения.

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Гость

14:57:18 22-02-2024

Многочасовые ожидания транспорта проведите с пользой - читайте классику.
В населенных пунктах дополните, пожалуйста, классику интервалами движения ОТ.

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Грыша

18:05:34 22-02-2024

В Якутске остановки шикарные

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Гость

09:19:10 24-02-2024

Остановка должна быть выше проезжей части, иначе люди будут по колено в воде стоять на такой остановке.

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