Автобусный маршрут № 29 временно отменили в Барнауле

Власти пока не могут найти нового перевозчика

08 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxhere.com

Из-за нарушений со стороны перевозчика в Барнауле временно отменили автобусный маршрут № 29. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Барнаульское пассажирское предприятие, которое ранее обслуживало данный маршрут, с 28 апреля по 1 мая не выпускало автобусы для работы на линии. Из-за этого городские власти прекратили сотрудничество с подрядчиком.

Комитет продолжает искать перевозчика, который займется обслуживанием маршрута № 29, однако на данный момент желающих нет.

Вопрос прорабатывается.