Автобусный маршрут № 29 временно отменили в Барнауле
Власти пока не могут найти нового перевозчика
08 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Люди в автобусе / Фото: pxhere.com
Из-за нарушений со стороны перевозчика в Барнауле временно отменили автобусный маршрут № 29. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Барнаульское пассажирское предприятие, которое ранее обслуживало данный маршрут, с 28 апреля по 1 мая не выпускало автобусы для работы на линии. Из-за этого городские власти прекратили сотрудничество с подрядчиком.
Комитет продолжает искать перевозчика, который займется обслуживанием маршрута № 29, однако на данный момент желающих нет.
Вопрос прорабатывается.
11:07:02 08-05-2024
Почему автобус 77, 33, 6, и др. ходят относительно стабильно, а 29, как проклятый. Потому что администрация города не хочет субсидировать автобусный маршрут? Перевозчик распродал транспорт. В последнее время на маршруте были только разваленные старые автобусы и отсутствовали низкопольные автобусы.
13:36:01 08-05-2024
Перевозчик распродал транспорт."
Перевозчик "склеил ласты",если что.
11:20:43 08-05-2024
Угробили классный маршрут , очень востребовательный . По Исакова только 6 и осталась
11:42:02 08-05-2024
гость (11:20:43 08-05-2024) Угробили классный маршрут , очень востребовательный . По Иса...
с Еньшиным такто тоже расторгаются
11:41:22 08-05-2024
"Комитет продолжает искать перевозчика, который займется обслуживанием маршрута № 29, однако на данный момент желающих нет" - информация о поиске на сайте адм размещена в 9.01 6 мая. прием документов 6 же мая с 10 до 15. в 16 осмотр транспортных средств. Интересно, на кого был расчет?
12:32:57 08-05-2024
Сначала 19 потом 37 . сейчас 29 . прям стабильность
12:57:33 08-05-2024
Администрация города! Сделайте маршрут регулируемым т.е. платите дотацию для льготников и он будет востребован! Очень удобный маршрут и добраться из района С.Поляны до медицинского кластера на Змеиногорском тракте можно быстро и без пересадок. Этот маршрут очень нужен! Особенно в сторону Краевой больнице с Солнечной поляны через дорогу в Ленточном бору. Не закрывайте маршрут 29!!!
13:24:33 08-05-2024
Гость (12:57:33 08-05-2024)Очень удобный маршрут и добраться из района С.Поляны до медицинского кластера на Змеиногорском тракте можно быстро и без пересадок.А чем жители района Мастерских хуже вас, чтобы только для вас такой удобный маршрут был быстрый и без пересадок...
12:59:11 08-05-2024
А чой-то нет желающих? Тут комментаторы рассказывали, что перевозчики сверхприбыль имеют.
13:05:30 08-05-2024
29 маршруту сейчас нет альтернативы! На змеиногорский тракт бнз пересадок и быстро с Солнечной поляны не добраться.
Замечательный маршрут, востребованный и удобный. Шел через Ашан на Власихинской и быстро по новой дороге приезжал на Змеиногорскиц тракт. Но последние пару лет он постоянно сходил с маршрута и дождаться особенно вечером его было невозможно. Теперь совсем убрали! Когда уже транспортный отдел будет думать о горожанах и предпринимать меры. Вот и увидим работу Курнышина как нового начальника.
14:28:45 08-05-2024
Гость (13:05:30 08-05-2024) 29 маршруту сейчас нет альтернативы! На змеиногорский тракт бнз пересадок и быстро с Солнечной поляны не добраться.... 80-й уже не канает, что ли?))))) Вы чего все разнылись то про Солнечную поляну, у нас чего вообще нет других улиц? С/через конечной Солнечной 1, 6, 24, 41, 54, 60, 80 и большинство через центр идет, а вам все мало!? Скоро писать начнут, что прям от подъезда не забирает ОТ!?
14:47:09 08-05-2024
Гость (14:28:45 08-05-2024) 80-й уже не канает, что ли?))))) Вы чего все разнылись то пр... Не канает.
1. Он практически не ходит. Огромные интервалы.
2. У него совершенно другой маршрут. И он очень нужен жителям Булыгина.
24 не с Солнечной поляны и он практически умер тоже...
54 только до вокзала и проездные как и на 41 недействительны.
Так что был ( и есть) только 60 с всегда переполненный т.к. газели, а не большие автобусы.
И да теперь надеяться на возрожденный номер 1.
А 29 совершенно в другую стороны ходил.
Не понимаю таких комментаторов.
Пусть вам будет хуже, мне же нехорошо!
16:08:30 08-05-2024
Гость (14:28:45 08-05-2024) 80-й уже не канает, что ли?))))) Вы чего все разнылись то пр... 24 маршрут не ходит с 22 апреля!!!
16:37:31 08-05-2024
Гость (14:28:45 08-05-2024) 80-й уже не канает, что ли?))))) Вы чего все разнылись то пр... 80-й ходит раз в час. Утром в него не втиснуться. Он тоже проблемный. Поэтому он не спасет ситуацию.
19:15:12 09-05-2024
Гость (14:28:45 08-05-2024) 80-й уже не канает, что ли?))))) Вы чего все разнылись то пр... Я с Потока на Гору ездила на нём без пересадок. . . Сейчас печаль(((
19:46:22 08-05-2024
Гость (13:05:30 08-05-2024) 29 маршруту сейчас нет альтернативы! На змеиногорский тракт ... Во-первых, никогда.
Во-вторых, думать не будут.
В-третьих, о людях тем более.
В-четвертых, а зачем?
13:51:39 08-05-2024
временно отменили --- Нет ничего более постоянного, чем временное.
13:54:46 08-05-2024
А с Солнечной поляны до старого базара вообще ни на чем не добраться. Были 39, 1, 29. Теперь только с пересадками. Кошмар какой-то.
14:00:38 08-05-2024
Гость (13:54:46 08-05-2024) А с Солнечной поляны до старого базара вообще ни на чем не д... Вам же 1 вернули. Или вам все равно не хватает?
14:10:49 08-05-2024
Гость (14:00:38 08-05-2024) Вам же 1 вернули. Или вам все равно не хватает?... Теперь можно. 1 маршрут вернули. Большие автобусы и маленький интервал.
Надеюсь и по времени будут вечерами до 22 ездить.
14:49:29 08-05-2024
Гость (13:54:46 08-05-2024) А с Солнечной поляны до старого базара вообще ни на чем не д... 1 уже появился. Очи то откройте.
14:39:12 08-05-2024
в праздники автобусы не выходили, так как водители наверное бухали, а в будние ходил, редко но ходил... по 2Гису 7-8 машин в будние на маршруте было
сейчас решили навести порядок, теперь маршруте машин 0
Транспортный отдел думайте уже о людях, а не о том как закон исполнить, а на горожан пофиг
15:34:25 08-05-2024
Это маршрут где произошла стачка между водителями с "хозяевами" которые понизили им зп? Ну скиньте тогда видео "Это наше право [снизить процент].Мы хозяева, ребята. Вы о чём говорите-то? Какое у вас право?». У нас в крае какое то нездоровое общество получается, везде как то такие моменты разруливаются. А у нас почему то нет.
17:00:40 08-05-2024
Гость (14:28:45 08-05-2024) 80-й уже не канает, что ли?))))) Вы чего все разнылись то пр... Человек видимо не в курсе,что 80 не ходит до больницы РТП,Онкоцентра Надежда,Психоневрологического диспансера для детей,Туб.Диспансера,МИБСа..свой совет себе посоветуйте,а не пациентам и сотрудникам больниц!
18:10:56 08-05-2024
Да и бог с ним, в последнее время у них интервал был полчаса, ездить невозможно было. Не жалко.
13:20:53 09-05-2024
С Праздником Великой Победы !!! Перевозчиков скоро не останеться Например Ершов 25 лет проработал это 50, 65,80 маршруты теперь 80 развалился 65 хромает на обе ноги И так далее. 29 тоже перевозчик бросил нет ни водителей ни тарифа не поддержки государства . Уже нет маршрутов 17,43,44,45,70,30,31,19,29,10,и еще уже не помню каких ,скоро пешком будем ходить ,пока администрация не будет финансировать отрасль не будет толка. Профисиананалы уходят а на их место нет никого .
19:21:06 09-05-2024
Алтаец (13:20:53 09-05-2024) С Праздником Великой Победы !!! Перевозчиков скоро не остане... Что ж ты такой неграмотный-то? Профисиананал)))))))