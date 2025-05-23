Автоцентр АНТ представил в Алтайском крае новую линейку автомобилей Haval Pro

Брутальные, интеллектуальные внедорожники уже доступны к тест-драйву

23 мая 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHtCMFW

Модели Haval Pro в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Любое путешествие начинается с выбора. Страны, отеля или идеального автомобиля. Городской асфальт, ухабистые грунтовки, заснеженные трассы и крутые горные серпантины – дороги Алтая бывают разные. И для каждого маршрута нужно свое авто. А лучше один, но универсальный – как модели Haval Pro ("Хавейл Про"). И жители Алтайского края теперь тоже могут купить современный внедорожник – Автоцентр АНТ и автомобильная марка Haval подписали соглашение об открытии нового дилерского центра. Каждая модель в линейке обладает уникальным характером и набором функций, чтобы сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Рассмотрим их подробнее. А чтобы испытать интеллектуальные внедорожники лично – записывайтесь на тест-драйв в Автоцентр АНТ (единственный официальный дилер Haval Pro в Барнауле и Алтайском крае) по адресу Павловский тракт, 251д.

Haval H3: брутальный интеллектуал

Компактный, но мощный внедорожник создан для тех, кто любит драйв. Он одинаково уверенно чувствует себя и в пробках, и на бездорожье.

Особенности Haval H3:

интеллектуальный полный привод, он позволяет легко преодолевать любые некомфортные поверхности (снег, песок или гравий);

высокий клиренс (196 мм) обеспечивает уверенное прохождение дорожных неровностей;

защитные накладки на кузове уберегут лакокрасочное покрытие от мелких сколов;

стильный интерьер с панорамной крышей создает ощущение простора и комфорта;

необычный рычаг КПП, похожий на самолетный штурвал;

продвинутая электроника: подогрев сидений, руля и лобового стекла, настройка климат-контроля и возможность дистанционного запуска двигателя, электропривод сидений и память на три персоны, быстрая беспроводная зарядка, контурная подсветка, набор интеллектуальных систем помощи водителю;

сенсорный дисплей со специальным антибликовым покрытием.

А еще H3 порадует меломанов – аудиосистема с 16 динамиками и сабвуфером скрасит любое путешествие.

Помимо классических цветов кузова (черного, белого и серого) автомобиль представлен в уникальном голубом варианте.

Haval H3 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Haval H5: универсальный спутник

Haval H5 – вместительный внедорожник. На нем можно смело перевозить грузы: стройматериалы, багаж для дальних путешествий и т. д.

Модель ориентирована на тех, кто ценит надежность. В основе – рамная конструкция и два варианта силовых агрегатов:

Бензиновый турбо 2.0T (200 л.с., 380 Нм). Дизельный 2.0 (150 л.с., 480 Нм).

Оба двигателя работают с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Главное преимущество H5 – практичность. Сложив сиденья, можно получить огромное грузовое пространство объемом 2116 литров. При этом в базовом оснащении автомобиль подготовлен для установки фаркопа c розеткой под задним бампером для еще большей функциональности.

На бездорожье H5 проявляет свой настоящий характер. Подключаемый полный привод с блокировкой дифференциала и серьезные углы въезда/съезда позволяют ему справляться с задачами, которые могут быть не под силу обычным кроссоверам.

При этом H5 выглядит стильно и харизматично. Большие, полностью светодиодные фары и решетка радиатора без хромированных элементов добавляют экстерьеру автомобиля брутальности.

Haval H5 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Haval H7: динамичный кроссовер с хищным взглядом

Модель сочетает комфорт премиум-класса с серьезными внедорожными возможностями. Под капотом – турбированный бензиновый двигатель 2.0 (192 л.с.), разгоняющий автомобиль до 100 км/ч за 9,7 секунды.

Технологические особенности:

девять режимов полного привода (включая специализированные для песка, снега и грязи);

высокий клиренс (200 мм);

голосовое управление основными функциями;

интеграция с "Яндекс. Авто" (навигация, музыка).

Интерьер отличается качественной отделкой:

декоративные вставки под карбон с имитацией винтовых соединений;

большая панорамная крыша и люк с электроприводом;

черный хром в деталях отделки;

большой мультимедийный экран высокого разрешения.

Порадуют и качественная 10-динамиковая аудиосистема, а также противотуманные фары с функцией освещения поворотов.

Haval H7 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Haval H9: для тех, кто хочет быть на шаг впереди

Флагман линейки, семиместный внедорожник H9 – удачное решение для путешествий семьей или большими компаниями. С ним вам не страшны ни сложные маршруты, ни долгие поездки.

В линейке два двигателя:

Бензиновый 2.0T (218 л.с.) с восьмиступенчатым "автоматом". Дизельный 2.0 (184 л.с.) с девятиступенчатой коробкой.

Полный привод с возможностью подключения передней оси, блокировка дифференциалов и высокий клиренс позволяют уверенно передвигаться по любому ландшафту.

Салон оснащен передовой электроникой и мультимедийной системой с большим информативным экраном. Все основные функции управления выведены на физические кнопки.

Пожалуй, одна из самых приятных функций полноразмерного кроссовера – возможность складывания сидений второго и третьего рядов в практически ровный пол (общее пространство до 1598 л).

Приятным дополнением будут:

трехзонный климат-контроль;

вентиляция передних сидений с массажем;

обогрев руля и всех сидений;

память положения водительского сиденья;

функция "прозрачного капота".

Haval H9 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Автоцентр АНТ – один из крупнейших дилеров в Алтайском крае с 30-летней историей. Здесь большой выбор автомобилей, качественный сервис и индивидуальный подход к клиенту. Автоцентр АНТ предоставляет услуги тест-драйва, trade-in*, специальные кредитные и лизинговые программы, автострахование, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. А также кузовной ремонт, оригинальные запчасти, допоборудование, аксессуары и собственный эвакуатор (эвакуация, техпомощь).

Хотите стать владельцем автомобиля линейки Haval Pro – приходите в Автоцентр АНТ, проходите тест-драйв и открывайте новые горизонты вождения.

Модели Haval Pro в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 29-00-29

Режим работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

Сайт: ant-havalpro.ru

ТГ

ВК

* Trade-in ("Трейд Ин")

‬‬ООО АНТ Холдинг

Реклама