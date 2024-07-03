Автоцентр АНТ приглашает на тест-драйв участника "Шелкового пути" – Jaecoo J8

Гостей ждет урок внедорожной езды от опытного титулованного гонщика Сергея Карякина, розыгрыш призов от Автоцентра АНТ и особые условия покупки полноприводных кроссоверов

03 июля 2024, 10:35, ИА Амител erid: LjN8KC33W

Кроссовер Jaecoo J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Мощный кроссовер Jaecoo J8 (Джейку Джи 8) с превосходными внедорожными возможностями впервые в России примет участие в захватывающем ралли "Шелковый путь". А уже 6 июля 2024 года жители и гости Алтайского края смогут испытать авто в экстремальных условиях и познакомиться с кроссовером лично. В этом им поможет Сергей Карякин, обладатель звания мастера спорта международного класса, победитель и призер сложного ралли-марафона "Дакар" в двух категориях и четырехкратный победитель ралли "Шелковый путь".

Пилот прибыл в Алтайский край в рамках ралли "Шелковый путь – 2024" на этапе Фирсово – с. Рассказиха и в перерыве между гонками готов поделиться опытом и мастерством вождения с местными жителями. Для всех участников мероприятия Автоцентр АНТ подготовил множество сюрпризов: не только урок по внедорожному тест-драйву, но и розыгрыш фирменного велосипеда Jaecoo и других призов от брендов Jaecoo и Omoda (Омода), мастер-класс по приготовлению плова с дегустацией. Все участники тест-драйва получат памятные подарки.

"Тайны Алтая" для динамичного Jaecoo J8

Кроссовер станет верным спутником экипажа Сергея Карякина и Антона Власюка, которые будут соревноваться в классе ТЗ. Jaecoo J8 примет активное участие в категории "Шелкового пути" – Гранд-туре "Тайны Алтая" под управлением членов команды SnagRacing (СнагРейсинг) Василия Глухова и Станислава Кудинова.

Гранд-тур представляет собой соревнования для серийных автомобилей, маршрут которых пролегает по следам Великого шелкового пути. Здесь важны навыки стратегического планирования, соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности.

Перед экипажем стоит непростая задача – продемонстрировать свое мастерство и знания ПДД, чтобы предугадать следующую точку маршрута и найти к ней кратчайший путь.

Jaecoo J8 же предстоит показать все, на что он способен. А способен он на многое.

Сергей Карякин – мастер спорта международного класса, победитель ралли "Дакар-2017" в зачете квадроциклов, серебряный призер ралли "Дакар-2020" в классе Т3. Единственный представитель России, победитель и призер сложнейшего в мире ралли-марафона "Дакар" в двух категориях, четырехкратный победитель ралли "Шелковый путь".



SnagRacing, или "Гоночная команда Сергея Карякина", основана в 2014 году в Екатеринбурге. Сегодня это одна из немногих профессиональных спортивных команд в России, которая не только выступает и побеждает на крупных международных соревнованиях, но и занимается созданием техники.

Мощь и интеллектуальный привод

Одно из ключевых преимуществ Jaecoo J8 – интеллектуальная система полного привода Torque-Vectoring (Торк-Векторинг), которая обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между задними колесами.

В результате автомобиль уверенно и безопасно проходит повороты, направляя больше мощности на внешнее колесо. Это улучшает его маневренность и снижает потребность в корректировке управления, обеспечивая тем самым максимальный комфорт, безопасность и удовольствие от вождения.

Но и это еще не все.

Система Torque-Vectoring превращает Jaecoo J8 в настоящего покорителя бездорожья, обеспечивая идеальное сцепление с дорогой даже в самых экстремальных условиях. И даже если несколько колес теряют контакт с поверхностью трассы. Благодаря независимым муфтам на левой и правой полуосях крутящий момент мгновенно распределяется между задними колесами, позволяя кроссоверу молниеносно адаптироваться к любым изменениям.

Семь режимов вождения, от "эко" до "бездорожья", делают Jaecoo J8 универсальным инструментом для победы на любых соревнованиях. Добавьте к этому невероятный драйв и адреналин, который дарит управление таким мощным, уверенным и надежным автомобилем, и вы поймете, почему Jaecoo J8 – выбор настоящих профессионалов.

Сергей Карякин и Jaecoo J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Автомобиль с бойцовским характером

Jaecoo J8 всегда готов покорять новые вершины. Стать частью такого масштабного события, как "Шелковый путь", для него – не только большая честь, но и замечательная возможность продемонстрировать свою надежность, мощь и выносливость.

Ралли стало не первым совместным проектом титулованного спортсмена с брендом Jaecoo. В апреле во время презентации новой флагманской модели Сергей Карякин и Jaecoo J8 успешно прошли суровое испытание. В результате гонщику удалось оценить все возможности автомобиля, преодолев непростой маршрут от поляны Азау у подножия Эльбруса до урочища Джилы-Су.

Своими глазами увидеть впечатляющий заезд можно здесь.

Энергичный внедорожный тест-драйв

Итак, 6 июля 2024 года с 17:00 до 20:00 жители и гости Алтайского края смогут принять участие в захватывающем внедорожном тест-драйве полноприводных моделей Jaecoo J8, Jaecoo J7 и Omoda C5 на базе "Локомотива" по адресу Кутузова, 140.

Напоминаем, в рамках мероприятия пройдет мастер-класс по внедорожному вождению от Сергея Карякина, мастера спорта международного класса, победителя и призера ралли-марафона "Дакар" и четырехкратного победителя "Шелкового пути". Также на мероприятии разыграют фирменный велосипед Jaecoo и другие призы от Автоцентра АНТ и брендов Jaecoo и Omoda. Гостей ожидает мастер-класс по приготовлению плова и его дегустация.

Кроме того, только в этот день (6 июля 2024 года) будет действовать специальные предложение на полноприводные кроссоверы Jaecoo J8, Jaecoo J7 и Omoda C5 в Автоцентре АНТ. Приходите и ощутите адреналин, мощь и энергию езды по бездорожью, а также оцените возможности современных автомобилей.

Ралли "Шелковый путь" является одним из самых престижных и масштабных международных проектов в мире ралли-рейдов, привлекая звезд мирового автоспорта и получая поддержку на высшем уровне. Стартовав в 2009 году, ралли прошло через множество стран, демонстрируя единство и сотрудничество между регионами и странами Евразии.



В 2024 году маршрут знаменитой гонки, которую проводят уже на протяжении 15 лет, стартует из Томска. В ходе 11 этапов протяженностью более 5 000 км экипажам предстоит соревноваться в различных условиях и на разных покрытиях – от горных перевалов до высушенных солнцем пустынь. Гонка пройдет через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, Ховд, Алтай, Баянхонгор и Мандалгоби. Церемония торжественного финиша состоится в столице Монголии Улан-Баторе.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д, рядом с ТЦ "Москва"

Тел.: (3852) 230-010

Часы работы: будни – с 08:00 до 19:00, выходные – с 09:00 до 17:00

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