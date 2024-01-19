Автоцентр АНТ проведет экскурсию по техническому центру автосалона

И сделает грандиозные скидки. Всё это – 27 января 2024 года

19 января 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K768u

Автоцентр АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Рынок Алтайского края, да и всей страны быстро и эффектно заполнили китайские бренды. Выбор огромный: и по бюджету, и по цветам (в том числе и совершенно незнакомым, а потому привлекающим внимание), и по "упакованности". Но главный вопрос для любого покупателя – реально ли потом обслуживать и ремонтировать такой автомобиль. Если вы берете его в Автоцентре АНТ – реально. И 27 января 2024 года специалисты Автоцентра АНТ продемонстрируют это всем желающим на примере бренда Chery ("Чери").

Возможность полноценного технического обслуживания и ремонта – главное, на что стоит обращать внимание при покупке нового авто. Практически все бренды предлагают сегодня стильный дизайн, многочисленные опции, упрощающие вождение и парковку, комфортный салон. Но важно, чтобы было где пройти гарантийное обслуживание, где заказать запчасти, были опытные и профессиональные технические специалисты.

Группа компаний Автоцентр АНТ – один из крупнейших автосалонов Алтайского края с 30-летним стажем. Это официальный дилер и давно зарекомендовавших себя на рынке марок Hyundai*, Mitsubishi*, Nissan*, Skoda*, и новых китайских брендов – Omoda*, Chery, Jetour*, Jaecoo*, Livan* и других новых автомобилей разных брендов, завоз которых осуществляется по параллельному импорту. Также Автоцентр АНТ является авторизованным сервисным центром Infinity*.

Автоцентр АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Вы можете быть уверены: покупая автомобиль любой марки, получите полноценной сервис от Автоцентра АНТ. Все вопросы по беззаботному владению он возьмет на себя.

В честь 18-летия марки Chery в России Автоцентр АНТ приглашает на День открытых дверей 27 января 2024 года с 12 до 14 часов по адресу Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ "Москва").

В этот день всех гостей будут ждать невероятные скидки* на все Chery. Сотрудники Автоцентра АНТ проведут экскурсию по всему дилерскому центру, познакомят со всеми новинками китайского автопрома. В "сердце" автосалона вы увидите все многообразие запаса деталей, узнаете все нюансы, гарантии и регламенты обслуживания.

Автоцентр АНТ / Фото: Дмитрий Лямзин / altapress.ru

Среди всех гостей пройдёт розыгрыш ценных призов (главный приз – 4К телевизор Haier* 43, автосигнализация и десятки оригинальных сувениров Chery).

В программе фуршет, музыкальная программа и тест-драйв в том числе на электрических подзаряжаемых гибридах Tiggo 8 PRO Plag-In Hibrid* и Tiggo 7 PRO Plag-In Hibrid.

Не пропустите 27 января, начало в 12-00.

Автоцентр АНТ / Фото предоставлено компанией

Автоцентр АНТ

Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.+7 (385 2) 23 00 50

chery-ant22.ru

t.me/chery_ant22

vk.com/chery_ant22

*Hyundai ("Хёндай"); Mitsubishi ("Митсубиши"); Nissan ("Ниссан"); Skoda ("Шкода"); Omoda ("Омода"); Jetour ("Джетур"); Jaecoo ("Джейку"); Livan ("Ливэн"); Infinity ("Инфинити"); Haier ("Хайер"); Arrizo ("Арризо"); Tiggo 8 PRO Plag-In Hibrid ("Тигго Про Плаг-Ин Гибрид"); Trade In ("Трейд ин").

Бренд Chery​ предлагает выгодную кредитную программу "18 лет дружбы". Кредитная программа сочетается с выгодой по “Trade In” (сдача в зачет вашего текущего автомобиля) либо с прямой выгодой.​Только до конца января 2024 года на все автомобили Chery действуют выгодные условия приобретения: так, максимальная выгода на компактный Tiggo 4 PRO (от 1 690 000р.) составляет 550 000 рублей, на Tiggo 7 PRO выгода достигает 405 000 рублей, на обновленный Tiggo 7 PRO MAX – 710 000 рублей, на семиместный Tiggo 8 PRO – 810 000 рублей и на полноприводный Tiggo 8 PRO MAX – 1 020 000 рублей, на гибридный Tiggo 8 PRO e+ – 1 130 000 рублей, на бизнес-седан Arrizo 8 – 715 000 рублей, а на новые гибриды Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid c Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid – 375 000 рублей и 851 000 рублей.

* Сроки проведения розыгрыша – 27.01.2024. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в Автоцентре АНТ.

ООО "АНТ 2000"

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