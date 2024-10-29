Автоцентр АНТ провел эффектный автопробег в честь второй годовщины Omoda и Jaecoo

Владельцы автомобилей брендов проехали колоннами по центральным улицам Барнаула

29 октября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Jz3CK

Участники автопробега от Автоцентра АНТ / Фото: Семен Рогожников

В минувшее воскресенье, 27 октября, краевая столица стала местом масштабного автопробега, посвященного второму дню рождения Omoda ("Омода") и Jaecoo ("Джейку") в России. Более 50 владельцев современных автомобилей, собравшихся под белоснежными флагами брендов, проехали по центральным улицам Барнаула, отпраздновав дату вместе с официальным дилером – Автоцентром АНТ.

Стильные, маневренные

Колонна автомобилей отправилась в путь, проехав по центральным дорогам Барнаула: Павловский тракт, проспекты Строителей и Ленина, улицы Гоголя и Кутузова. Кульминацией маршрута стал внедорожный участок в ленточном бору, где автомобили брендов продемонстрировали проходимость и отличную динамику.

Участие в автопробеге принял и журналист amic.ru. Ему владельцы Omoda и Jaecoo охотно рассказали о своих автомобилях.

Марина Алексенцева ездит на Omoda C5 год. И машиной она очень довольна.

"Она очень удобная, стильная и продуманная до мелочей: теплые сиденья, подогрев руля, а главное – стекла, которые прогреваются до вашего прихода, если вы запустили автозапуск. Зимой это очень удобно, нет необходимости тратить время на очистку ото льда. Летом же есть охлаждение передних сидений. А еще – хорошая беспроводная зарядка для телефона. В общем, все для комфорта", – отметила Марина.

Был у нее опыт эксплуатации Omoda C5 и в сложных условиях: "Мы с семьей в этом году немножечко заплутали, поехав на озеро. Пришлось ехать по полям, попали под сильный дождь, дорога была размытая. Нам даже встретился автомобиль, более проходимый, который развернулся. А мы решили продолжить путь. И Omoda влегкую справилась с ситуацией".

Николай Жуков свою Omoda C5 купил пять месяцев назад. До этого у него был "двадцатилетний японец". И о замене автомобиля он ничуть не пожалел.

"Очень нравится адаптивный круиз-контроль на трассе, все эти дополнительные функции, помогающие водителю. Купил ее за хорошее соотношение цена – качество", – рассказал Николай.

Кстати, и многие другие владельцы этой машины обращают внимание на то, что она своих денег стоит.

Кристина Миллер за рулем Omoda C5 тоже почти полгода. В машине ей нравится все, особенно удобство парковки. "На ней девушкам в городе очень удобно парковаться. В авто камеры по кругу, поэтому никому не составит проблем припарковаться даже в самых сложных местах", – пояснила Кристина.

А у барнаульца Никиты Петрика Jaecoo J7. И у него на это три причины: стильный экстерьер, достойная "начинка" и отличная динамика. Часто, путешествуя по трассе, Никита отмечает небольшой расход топлива (в смешанном режиме 9 л на 100 км), плавность хода и хорошую маневренность.

Сергей Неверов, тоже перешедший на Jaecoo J7 с японского автомобиля, подтверждает достоинства бренда.

"Jaecoo подинамичнее машина, покомфортабельнее, семье она больше нравится. Ничем не уступает прежней. А как будет дальше – увидим", – уточнил участник автопробега.

Всегда на связи

Теплые отзывы участников касались не только самих автомобилей, но и места их приобретения – Автоцентра АНТ. Например, Сергей Неверов подчеркнул радушный прием, внимательное отношение к клиентам и готовность ответить на все вопросы.

А постоянный клиент Автоцентра АНТ Рустам Салахетдинов, обратившийся сюда уже в четвертый раз, похвалил за лояльность сотрудников и руководства к покупателям.

"Ну, по крайней мере, к нам точно. Всегда подарки, всегда скидки. И в том числе такие мероприятия: не каждый автосалон в городе проведет такое мероприятие", – сказал он.

Автопробег от Автоцентра АНТ / Фото: Семен Рогожников

Автопробег стал не только праздником, но и площадкой для общения автомобилистов. Владельцы Omoda и Jaecoo знакомились друг с другом, делились впечатлениями и опытом эксплуатации.

"Очень приятно быть причастной к сообществу автолюбителей, к чему-то такому большому и интересному. Рада, что меня позвали. И это здорово, что в Автоцентре АНТ заботятся о своих клиентах и даже после покупки поддерживают связь", – подчеркнула владелица Omoda C5 Марина Голобородина.

Хотите так же? Автоцентр АНТ приглашает всех желающих на тест-драйв всего модельного ряда Omoda и Jaecoo по адресу: Барнаул, Павловский тракт, 249д.

Специальные цены:

Omoda C5 – от 1 999 900 руб.;

Jaecoo J7 – от 2 599 900 руб.;

Jaecoo J8 – от 3 899 900 руб.

Только до 31 октября 2024 года там действуют особые условия на покупку автомобилей брендов. Подробности уточняйте в дилерском центре и по телефону +7 (3852) 230-030.

А еще в октябре 2024 года в Автоцентре АНТ на покупку автомобилей Omoda и Jaecoo действует программа кредитования от ПАО "Совкомбанк".

В предложение входит:

отсутствие первоначального взноса;

ставка от 0,01 до 17,7%;

срок от 12 месяцев до 6 лет.

Официальный дилер Omoda & Jaecoo – Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 17:00

Отдел продаж: +7 (3852) 230-030

Сайт: omoda-ant22.ru, jaecoo-ant22.ru

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