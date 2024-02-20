Автоэксперт рассказал, как часто нужно менять дворники

За неисправность стеклоочистителей грозит штраф

20 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Салон автомобиля / Фото: unsplash.com

Директор научно-производственного комплекса "Автоприбор" Виктор Чувашов рассказал "Секрету фирмы", как правильно выбрать дворники и когда их нужно менять. Эксперт отметил, что неисправности этого прибора могут привести к авариям, особенно зимой.

По словам Чувашова, дворники нужно менять минимум раз в полгода. Это зависит от интенсивности вождения и особенностей местного климата и погоды.

"По закону эксплуатировать автомобиль с неисправными дворниками запрещено. Кроме того, во время дождя или снегопада инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя автомобиля с неработающими дворниками", – добавил автоэксперт.

Менять дворники стоит при деформации из-за воздействия или естественного износа резиноленты, появления разводов после прохода, скрипа, стука и иного нехарактерного стука. Кроме того, рекомендуется менять щетки при замене лобового стекла.

При выборе дворников следует учитывать тип щетки, размер и конструкцию. Обычно в руководстве указывают, какой размер и тип щеток стеклоочистителей подходит для авто. Существует три типа изделий:

бескаркасные – имеют простую конструкцию, которая обеспечивает идеальный прижим щетки к стеклу на высокой скорости;

каркасные – надежны, устанавливаются на конвейере, хорошо прилегают к стеклу за счет жесткого каркаса, имеют антикоррозийное покрытие;

гибридные – сочетают элементы конструкции каркасных и бескаркасных щеток стеклоочистителя.

Размер щеток стеклоочистителя, установленных на вашем автомобиле, можно также определить самостоятельно: с помощью рулетки. Замерять следует вдоль края, оставляя запас не более 2 см.