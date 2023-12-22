Автоклубы, музеи и новые ДК. Как нацпроект "Культура" улучшает жизнь в Алтайском крае

Рассказываем, что именно было сделано и как это повлияло на жизнь людей

22 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Обновленные музеи и школы искусств, новые дома культуры и первые автоклубы в сельских районах Алтайского края – все это итоги национального проекта "Культура", в реализации которого наш регион принимает активное участие. Причем к уже традиционным направлениям нацпроекта в 2023 году добавились новые. Рассказываем, что именно было сделано и как это повлияло на жизнь людей.

Обновленные музеи

В ноябре 2023 года после капитального ремонта распахнул для гостей двери музей "Мемориал Славы" в Заринске. Это – памятник истории регионального значения. С главной площади города жители Заринского района уходили на Великую Отечественную. В память о них в 1985 году здесь построили мемориальный комплекс. Особое место в комплексе занимает здание музея, представляя собой своеобразный памятник, выполненный в форме башни серого цвета с изображением панорамы боя по периметру.

Фото: Антон Федотов

"Мемориал имеет важное значение не только для города, но и для всего края. Комплекс несет историческую правду, историческую память, патриотическое воспитание, благодарность нашим предкам, которые отстаивали Родину, ее независимость", – подчеркнул во время открытия музея заместитель губернатора Алтайского края Денис Губин.Капитальный ремонт музея проводился в рамках нацпроекта "Культура". На федеральные средства – более 18 млн рублей – здесь полностью отремонтировали стены, полы, потолки, а также всю электрику. Установили новое противопожарное оборудование, видеонаблюдение, в здании появилась современная вентиляция. Обновили фасад здания и благоустроили площадь вокруг музея.

Фото: Антон Федотов

Добавим, Мемориал Славы Заринска стал участником национального проекта "Культура" уже второй раз: в 2022 году музей получил более 4 млн рублей на техническое оснащение. Сейчас удивляют и восхищают посетителей электронная книга памяти, современный интерактивный стол, голографическая 3D-пирамида, которая дает возможность более ярко и реалистично представить боевые награды.

По словам директора музея Ольги Рязановой, после появления новых технологий в Мемориал Славы стало приходить больше молодежи.

В 2023 году Алтайский край вновь получил федеральные средства на техническое оснащение музеев по нацпроекту "Культура". Теперь современное оборудование появилось в краеведческих музеях Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и Всероссийского мемориального музея Шукшина в селе Сростки.

Мемориал Славы в Заринске / Фото: Антон Федотов

Музей Новоалтайска

В октябре 2023 года после технического переоснащения заработал Новоалтайский краеведческий музей имени Василия Марусина.

"Музею из федерального бюджета было выделено 4,4 млн рублей. И сегодня мы видим результат. Оборудование, которое приобретено, дает новые возможности для проведения музейной работы и привлечения новых посетителей", – сказал заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров.В зале родной природы и археологии появился мультимедийный стол для демонстрации тематических сюжетов и виртуальных выставок. А зал истории ХХ века украшает мультимедийная панель.

"Теперь все, что у нас находится в фондах, доступно нашим посетителям, – говорит директор музея Ирина Шляхова. – Еще одно важное приобретение – манекены для демонстрации костюмов, коллекция которых в музее довольно обширная. Приобретено также экспозиционно-выставочное оборудование, которое позволит ежемесячно делать сменные выставки".

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Рубцовский краеведческий музей

Новое оборудование по нацпроекту получил и краеведческий музей в Рубцовске. На техническое переоснащение учреждению также было выделено из федерального бюджета 4,4 млн рублей.

Главные изменения произошли в зале, где находятся экспонаты, рассказывающие о Рудном Алтае, Горной Колывани, а также минералогическая коллекция музея.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Здесь установлено современное оборудование – начиная от компьютерного и мультимедийного и заканчивая десятью профессиональными витринами с подсветкой. Кроме того, музей получил качественный видеопроектор, сенсорный стол и два сенсорных киоска. Для оформления экспозиций заказаны гибкие и шарнирные манекены, приобретены 30 радиогидов, а также десять аудиогидов.

Позаботились и о гостях с нарушениями зрения: для них теперь есть электронные увеличительные стекла.

"У нас появились возможности для работы, которых раньше не было. Например, мы получили аудиогиды. По залу Великой Отечественной войны текст уже записали и скоро посетители смогут этим пользоваться. Попробовали в работе радиогиды. Все в полном восторге", – радуется директор учреждения Марина Селиванова.На сенсорные киоски тоже большие планы. Один установлен в фойе – через него можно будет купить билеты по "Пушкинской карте". Во втором сенсорном киоске будет собрана вся информация об участии рубцовчан в специальной военной операции, говорит Марина Селиванова.

Обновленные дома культуры

В августе 2023 года после капительного ремонта открылся Дом культуры в селе Хлеборобном Быстроистокского района. Жители села долго ждали ремонта: здание построили еще в 1976 году, и за 50 лет оно значительно обветшало.

Работы в ДК начали в 2022 году за счет средств краевого бюджета. А в 2023-м Хлеборобный центр досуга стал участником национального проекта "Культура".

Фото: Министерство культуры Алтайского края

У двухэтажного ДК обновили фасад, заменили внутренние системы отопления и электроснабжения. Для маломобильных граждан установили пандус. Сделали просторные кабинеты, светлые коридоры, библиотеку.

"Объект получил новое дыхание, новую жизнь, благодаря нацпроекту "Культура". За последние пять лет в крае благодаря краевым и федеральным программам удалось отремонтировать более 300 объектов культуры. Но когда мы подходим к зданию и видим табличку нацпроект "Культура", то это означает, что на этом объекте проведена большая комплексная работа, и он соответствует высоким стандартам", – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Фото: Министерство культуры Алтайского края

Всего на ремонт Хлеборобного ДК было направлено почти 60 млн рублей: из краевого бюджета – 34 млн рублей, 23,6 млн рублей – из федерального и 1,8 млн – из районного.

"У нас теперь прекрасное светлое здание, теплое, красивое, новая хорошая аппаратура, и мы очень рады здесь работать. Все сделано на высоком уровне. Также в здание вернулась сельская библиотека, которая будет принимать читателей на втором этаже. В Доме культуры работают 11 коллективов, в которых занимаются более 160 человек. Теперь еще больше будем удивлять и радовать наших жителей", – говорит заведующая Галина Гурьева.Кстати, первый номер на сцене обновленного ДК исполнил Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" имени Александра Федоровича Березикова.

Дом культуры в селе Хлеборобном стал седьмым ДК в Алтайском крае, отремонтированным благодаря нацпроекту "Культура". С 2020 года в рамках нацпроекта в регионе проведен капитальный ремонт домов культуры в райцентрах Родино, Завьялово, Топчиха, Косиха, Солонешное и в селе Новиково Бийского района.

Передвижные автоклубы

Впервые в 2023 году Алтайский край в рамках нацпроекта "Культура" приобрел три автоклуба. Это специальные трансформируемые автомобили, которые могут превращаться в передвижные сцены со звуковым и другим оборудованием. Автоклубы получили Алтайский, Троицкий и Рубцовский районы.

Районы, в которые поступила техника, победили в конкурсном отборе, пояснил губернатор края Виктор Томенко и выразил уверенность, что комплексы будут востребованы:

"Это и про возможность прикоснуться к прекрасному, и про воспитание наших детей, и про патриотизм, и про любовь к творчеству земляков. Сейчас у нас в крае работает уже шесть подобных автоклубов. Но в отличие от новых они были неспециализированными. Новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием. В следующем году рассчитываем, что сможем получить еще два автоклуба". Фото: Антон Червяков

Оснащение передвижных комплексов позволяет проводить мероприятия различного формата круглый год: есть автономный генератор, профессиональное световое, звуковое видеопроекционное оборудование.

В правительстве региона подчеркивают: работа по получению новых автоклубов – часть концепции Алтайского сельского стандарта, в рамках которого власти улучшают уровень жизни людей даже в самых отдаленных уголках края.

"Сейчас в 600 населенных пунктах из 1600 нет стационарных объектов культуры, так что считаю автоклубы отличным решением вопроса", – отметил губернатор.

Автоклубы в селах

С появлением современных автоклубов культурная жизнь в селах станет более насыщенной, уверены и в муниципалитетах.

Так, из 38 населенных пунктов Троицкого района только половина имеет учреждения культуры. "Автоклубы с таким оборудованием позволят нам работать в любых условиях и на любых площадках", – говорит директор Многофункционального культурного центра Троицкого района Ольга Фокина.

В Рубцовском районе более 14 малых сел не имеют домов культуры. И передвижным комплексам здесь тоже очень рады.

"Новый автоклуб – это самодостаточный комплекс. Здесь есть вся необходимая аппаратура, автономный генератор. Подъехал к месту проведения мероприятия, открыл двери и можно работать в комфортных условиях", – подчеркивает председатель комитета по культуре Рубцовского района Николай Кляйн.На приобретение автоклубов из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта "Культура" выделено около 24 млн рублей.

Музыкальная школа и виртуальные концертные залы

В Заринске в 2023 году в рамках нацпроекта "Культура" капитально отремонтировали Детскую музыкальную школу № 2. Здание было построено в 1984 году, его износ был серьезен: кровлю, фундамент, отмостку, пол и даже стены пришлось полностью менять, рассказывала во время открытия учреждения 9 ноября директор Галина Голубовская.

Фото: Антон Федотов

Сейчас в школе появились новые кабинеты, душевая кабина для хореографов, установили новые двери и санузлы для инвалидов. А еще – закупили новые инструменты.

В Детской музыкальной школе № 2 обучаются более 500 учеников по 12 направлениям. В сентябре 2021 года на ее базе открыли центр традиционной народной культуры "Берегиня", а в прошлом году так же по нацпроекту "Культура" создан виртуальный концертный зал.

Фото: Антон Федотов

Виртуальные концертные залы

Создание виртуальных залов продолжилось и в 2023 году. Например, такой был открыт в Змеиногорске на базе детской школы искусств. Он стал восьмым в крае.

На создание зала город получил 1 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги учреждение оборудовали современной звуковой и видеоаппаратурой, которая позволяет бесперебойно принимать и транслировать изображение, а также специальной акустической системой с объемным звуком. Это дает возможность показывать в высоком качестве филармонические концертные программы и создает реалистичный эффект присутствия на концерте.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

А за счет средств районного бюджета отремонтирован концертный зал школы, установлены театральные кресла, проведен высокоскоростной широкополосный интернет.

"Это большое событие для города Змеиногорска и всего района. К нам можно приходить на онлайн-концерты, слушать музыку разных направлений, знакомиться с различными инструментами. Благодаря победе в конкурсе нацпроекта, в нашей школе установлена самая лучшая звуковая аппаратура в районе, которая дает возможность "переноситься" в Московскую филармонию и другие концертные залы и получать огромное удовольствие от просмотров", – радуется директор Детской школы искусств Татьяна Винтер. Фото: Министерство культуры Алтайского края

Трансляции в виртуальном концертном зале запланированы два раза в месяц. Просмотр программ возможен для всех жителей Змеиногорска. Следить за репертуаром можно на сайте Змеиногорской школы искусств.

Библиотеки нового поколения

Библиотеки нового поколения появляются в Алтайском крае благодаря нацпроекту "Культура". Одна из них – модельная библиотека "Своя территория" – открылась в этом году в Новоалтайской библиотеке филиал № 3.

Фото: http://novoaltaysk.online/ Юлия Герман

Это уже вторая библиотека, созданная в Новоалтайске в рамках нацпроекта "Культура". На ее обновление из федерального бюджета выделено 5 млн рублей, еще свыше 4 млн рублей направили из бюджета города.

На эти деньги приобрели новое оборудование, современную мебель, а также более тысячи новых книг.

"Несмотря на то, что библиотека размещена в жилом доме, заходишь сюда и попадаешь в очень новое, свежее, современное пространство. Мне кажется, здесь будет приятно находиться людям для общения, проведения своего досуга, это интересное пространство для молодежи", – говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.Одной из главных фишек сотрудники библиотеки считают необычное освещение.

"Оно интересное, и при этом дает очень много света, хотя, казалось бы, помещение небольшое. Также у нас теперь нет книгохранения. Вся литература теперь находится в открытом доступе для читателей. У нас появилась совершенно новая зона, которая называется "Ф3" – факты, фантастика, фэнтези. В этом микрорайоне проживает много молодых. Поэтому принято решение, что эта библиотека будет заявляться как юношеская", – говорит директор библиотеки Ольга Чайка.

Новоалтайская библиотека-филиал "Своя территория" стала шестой в Алтайском крае, созданной в рамках национального проекта "Культура".

Новые 3D-кинозалы в районах края

21 декабря в Топчихинском Доме культуры открылся новый современный 3D-кинозал "Восток". Он оборудован при поддержке Фонда кино в рамках национального проекта "Культура".

На приобретение цифрового оборудования из федерального бюджета выделено 9 млн рублей.

За счет средств районного бюджета оборудовали кинокассу, где зрители будут покупать билеты, провели интернет, сделали ремонт и модернизировали кинобудку, которая теперь отвечает всем техническим требованиям.

Открытия кинозала жители района очень ждали. Поэтому на первый киносеанс приехали взрослые и дети не только из самой Топчихи, но и отдаленных сел района. Большой зрительный зал Дома культуры, почти на 500 мест, едва вместил всех желающих.

Кинозал в Топчихе

Кстати, сам Топчихинский Дом культуры год назад отремонтировали в рамках нацпроекта "Культура" и краевой программы по капитальному ремонту социально значимых объектов. Часть помещений здания занимает детская школа искусств, а также ЗАГС и районный краеведческий музей. Теперь в ДК появился и современный кинозал.

Работать новый кинозал будет с четверга по воскресенье. Планируется проводить до 4-5 киносеансов в день, которые можно будет посетить и по "Пушкинской карте".

Топчихинский 3D-кинозал стал девятнадцатым в регионе, открытым при поддержке Фонда кино в рамках национального проекта "Культура".