Автомобиль "Москвич" теперь можно купить в Барнауле с помощью льготного кредита

Новое авто будет со скидкой 20%

19 сентября 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KMq4P

Городской кроссовер "Москвич 3" / Фото: автоцентр "АГАС"

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило о продолжении программ стимулирования спроса на автомобили в 2024 году. В соответствии с поручением первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова Минпромторг России выделит 6,5 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 8 млрд рублей – на программу льготного лизинга.

Теперь у жителей Барнаула есть возможность купить в автоцентре "АГАС" новый "Москвич 3" со скидкой* 20% по госпрограмме.

Льготой могут воспользоваться:

медицинские работники;

работники сферы образования;

участники СВО и члены их семей;

граждане с инвалидностью.

Размер скидки на "Москвич 3" по данной программе составит от 340 тыс. рублей.

Городской кроссовер "Москвич 3" / Фото: автоцентр "АГАС"

Не упустите шанс стать владельцем практичного и комфортабельного кроссовера на выгодных условиях. Запишитесь на тест-драйв по телефону 8 (3852) 222-463.

Автоцентр "Агас Москвич"

Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: 8 (3852) 222-463

График работы: пн-пт – 09:00-18:00, сб – 10:00-16:00, вс – выходной

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Банки партнеры – ООО "Драйв Клик Банк", ПАО "Совкомбанк", Банк ВТБ (ПАО), АО "Альфа-Банк". Подробности получения скидки уточняйте по телефону 8 (3852) 222-463.

* Скидка указана на "Москвич 3" в комплектации "Стандарт Плюс" МКП 2024 года производства.

ООО "АЛТАЙГАЗАВТОСЕРВИС"

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