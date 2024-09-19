Автомобиль "Москвич" теперь можно купить в Барнауле с помощью льготного кредита
Новое авто будет со скидкой 20%
19 сентября 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KMq4P
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило о продолжении программ стимулирования спроса на автомобили в 2024 году. В соответствии с поручением первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова Минпромторг России выделит 6,5 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 8 млрд рублей – на программу льготного лизинга.
Теперь у жителей Барнаула есть возможность купить в автоцентре "АГАС" новый "Москвич 3" со скидкой* 20% по госпрограмме.
Льготой могут воспользоваться:
- медицинские работники;
- работники сферы образования;
- участники СВО и члены их семей;
- граждане с инвалидностью.
Размер скидки на "Москвич 3" по данной программе составит от 340 тыс. рублей.
Не упустите шанс стать владельцем практичного и комфортабельного кроссовера на выгодных условиях. Запишитесь на тест-драйв по телефону 8 (3852) 222-463.
Автоцентр "Агас Москвич"
Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г
Телефон: 8 (3852) 222-463
График работы: пн-пт – 09:00-18:00, сб – 10:00-16:00, вс – выходной
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Банки партнеры – ООО "Драйв Клик Банк", ПАО "Совкомбанк", Банк ВТБ (ПАО), АО "Альфа-Банк". Подробности получения скидки уточняйте по телефону 8 (3852) 222-463.
* Скидка указана на "Москвич 3" в комплектации "Стандарт Плюс" МКП 2024 года производства.
ООО "АЛТАЙГАЗАВТОСЕРВИС"Реклама
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