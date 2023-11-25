Автомобиль перевернулся в Бийске

Это уже второе ДТП с опрокидыванием за последние дни

25 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: t.me/drom_22_biysk

В Бийске 25 ноября на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского опрокинулась легковушка, сообщили в телеграм-канале "News. Алтай".

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли пострадавшие, не уточняется.

В канале при этом отметили, что это уже второе подобное происшествие за последние дни на этом участке: 22 ноября здесь столкнулись два авто, одно из которых также перевернулось.