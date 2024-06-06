Автомобиль протаранил автобусную остановку в Барнауле
Машина выехала за пределы проезжей части
06 июня 2024, 18:45, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Водитель внедорожника протаранил автобусную остановку в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на пересечении Власихинской и Шумакова. Водитель выехал за пределы дороги и врезался в остановку рядом с ограждением.
От удара павильон покосило. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в ГАИ рассказали подробности аварии в Кулунде, где иномарка врезалась в кладбищенское ограждение.
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