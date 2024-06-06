Автомобиль протаранил автобусную остановку в Барнауле

Машина выехала за пределы проезжей части

06 июня 2024, 18:45, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Водитель внедорожника протаранил автобусную остановку в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении Власихинской и Шумакова. Водитель выехал за пределы дороги и врезался в остановку рядом с ограждением.

От удара павильон покосило. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в ГАИ рассказали подробности аварии в Кулунде, где иномарка врезалась в кладбищенское ограждение.