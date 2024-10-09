Автомобиль сбил 54-летнего мужчину, переходившего дорогу в Рубцовске

Пострадавший скончался в больнице спустя час, не приходя в сознание

09 октября 2024, 10:01, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске автомобиль сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Пролетарской 8 октября в 15:35, в районе дома № 283. Водитель Mazda 1982 года рождения наехал на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

Пострадавшего доставили в больницу. Он скончался спустя час после аварии, не приходя в сознание.