Автомобиль сбил 54-летнего мужчину, переходившего дорогу в Рубцовске
Пострадавший скончался в больнице спустя час, не приходя в сознание
09 октября 2024, 10:01, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске автомобиль сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Пролетарской 8 октября в 15:35, в районе дома № 283. Водитель Mazda 1982 года рождения наехал на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.
Пострадавшего доставили в больницу. Он скончался спустя час после аварии, не приходя в сознание.
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